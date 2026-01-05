lunedì, Gennaio 5, 2026
Società

La calza della Befana resiste al tempo: caramelle protagoniste in 9 famiglie su 10

Di redazione

-

0
0

C’è qualcosa di sorprendentemente resistente nel calendario delle tradizioni italiane. In un tempo che corre veloce, fatto di mode effimere e rituali che si consumano in fretta, la calza della Befana continua invece a occupare un posto stabile nelle case e nell’immaginario collettivo. Non solo tra i bambini, ma anche – e sempre di più – tra gli adulti.

Secondo un’indagine condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food, la calza della Befana sarà presente anche quest’anno in nove famiglie italiane su dieci. Un dato che racconta meglio di qualunque nostalgia il peso simbolico di questo rito, capace di attraversare le generazioni senza perdere forza.

La ricerca, realizzata su un campione di 1.000 genitori di bambini tra i 4 e i 14 anni, fotografa una tradizione che non si limita più all’infanzia. Il 70% degli adulti, infatti, riceve o regala una calza anche “da grande”, segno che l’Epifania continua a essere vissuta come un momento di condivisione, più che come una semplice festa per bambini.

Non sorprende allora che il 95% dei genitori ammetta di assaggiare le caramelle dei figli: per quasi uno su due è un ritorno emotivo all’infanzia, mentre per oltre un terzo è soprattutto un gesto di complicità familiare.

Caramelle protagoniste, il carbone perde terreno

Dentro la calza, la dolcezza resta la vera protagonista. Le caramelle sono presenti nel 79% delle calze, affiancate da cioccolatini e barrette di cioccolato, che restano tra i prodotti più amati. Il tradizionale carbone di zucchero, un tempo simbolo irrinunciabile dell’Epifania, mostra invece un lento arretramento, pur restando presente in circa quattro calze su dieci.

Le preferenze dei bambini sono chiare: dominano le caramelle morbide e gommose, scelte da oltre l’80%, seguite dai lecca-lecca, che resistono come icona trasversale, e dalle gelée. Più indietro le caramelle dure, sempre meno centrali nell’immaginario dei più piccoli.

Anche sul fronte dei gusti emergono tendenze nette. La fragola è in assoluto la più desiderata, seguita dalla cola. Piacciono molto anche i sapori cremosi, il latte e il caramello, mentre restano marginali gusti come menta, caffè ed esotici, che sembrano parlare più al mondo degli adulti che a quello dell’infanzia.

