venerdì, Gennaio 9, 2026
HomeSalute e ambienteMedicina Estetica. Salti (Aiteb): "tecnologia è alleato straordinario ma solo se guidata...
close up photo of a stethoscope
Photo by Pixabay on Pexels.com
Salute e ambiente

Medicina Estetica. Salti (Aiteb): “tecnologia è alleato straordinario ma solo se guidata da conoscenza clinica, responsabilità ed etica professionale”

Di redazione

-

0
0

“Il tempo che passa lascia segni evidenti sulla pelle: perdita di compattezza, rughe, discromie, macchie e una trama cutanea irregolare che può arrivare al cosiddetto effetto “buccia d’arancia. Oggi, però, la medicina estetica dispone di strumenti sempre più evoluti per contrastare l’invecchiamento cutaneo in modo efficace e controllato. Tra questi, il trattamento laser rappresenta una delle soluzioni più avanzate e sicure”.

Ad affermarlo è stato Giovanni Salti, presidente di Aiteb, l’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, che, proseguendo, ha sottolineato come il laser non sia un semplice trattamento cosmetico, ma una vera e propria procedura medica in grado di stimolare rigenerazione e ristrutturazione della cute.

Successivamente, il presidente di Aiteb ha anche aggiunto: “Il laser consente di intervenire in modo mirato sia sulla superficie sia negli strati più profondi della pelle, favorendo la produzione di nuovo collagene e migliorando visibilmente qualità, compattezza e luminosità cutanea. In medicina estetica vengono impiegati laser ablativi e non ablativi, scelti in base alle caratteristiche della pelle, all’età del paziente e agli obiettivi del trattamento. I laser ablativi, come CO₂ ed Erbium, rimuovono gli strati superficiali della cute danneggiata, stimolando la ricrescita di una pelle nuova e più uniforme. Si tratta di procedure generalmente effettuate in un’unica seduta, in anestesia locale, con tempi di recupero più lunghi ma risultati profondi e duraturi. I laser non ablativi, invece, agiscono in profondità senza danneggiare la superficie cutanea, stimolando il collagene attraverso specifiche lunghezze d’onda. Richiedono più sedute, ma garantiscono un recupero rapido e un impatto minimo sulla vita quotidiana, tanto da essere spesso definiti “laser del week-end”.

Infine, prima di concludere il suo intervento, Giovanni Salti ha ulteriormente specificato: “Non esiste un laser uguale per tutti. La chiave è la diagnosi medica: valutare lo stato della pelle, le aspettative e integrare, quando necessario, altri trattamenti come il botulino, per un risultato naturale e armonico. I benefici del trattamento laser includono il ringiovanimento globale del viso, l’attenuazione delle rughe più sottili, il miglioramento della texture cutanea, la riduzione delle macchie scure e il trattamento di cicatrici acneiche o chirurgiche”.

“La tecnologia è un alleato straordinario ma solo se guidata da conoscenza clinica, responsabilità ed etica professionale” ha infine concluso il presidente dell’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino.

Articolo precedente
UniTrento. “Il cibo del domani. Innovazione, tecnologia, sostenibilità e cultura alimentare si incontrano per raccontare la carne coltivata”
Articolo successivo
Agatha Christie, 50 anni dopo: TopCrime dedica una maratona alla Regina del Giallo
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1934Politica761Cultura705Società668Editoriali442Salute e ambiente352Mondo291Economia272EVENTI231

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da