Giornata mondiale della pizza: qual è la tua preferita? Vota nel sondaggio

C’è una domanda che non può avere risposte negative: ‘’Mangiamo una pizza?’’. Perchè la pizza è il conforto di una giornata lunga, la risposta a una delusione, il cibo più confort che esista. Quando c’è una pizza tutte le complicazioni cessano di esistere… almeno per dieci minuti, fino a quando non finisce.

La pizza che scegliamo dice molto di noi: c’è chi non tradisce mai la margherita, chi vuole la diavola perché “almeno si sente”, chi considera la capricciosa un monumento e chi difende le pizze bianche come si difende una minoranza. Ci sono quelli che sfogliano tutto il menù ma, alla fine, prendono sempre la stessa e quelli che – in barba al listino – aggiungono ingredienti improbabili.

Vota e facci sapere:

Qual è la pizza che preferisci? Margherita Diavola Bufala Quattro formaggi Capricciosa Marinara Napoli Quattro stagioni Würstel e patatine Prosciutto e funghi

Ecco perchè in occasione della giornata mondiale della pizza abbiamo deciso di preparare un sondaggio con alcune tra le pizze più amate: vota la tua preferita e vediamo quale gusto conquisterà davvero i lettori del Secolo Trentino.