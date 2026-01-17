sabato, Gennaio 17, 2026
HomesondaggiGiornata mondiale della pizza: qual è la tua preferita? Vota nel sondaggio
pizza on brown wooden table
Photo by ROMAN ODINTSOV on Pexels.com
sondaggi

Giornata mondiale della pizza: qual è la tua preferita? Vota nel sondaggio

Di redazione

-

0
0

C’è una domanda che non può avere risposte negative: ‘’Mangiamo una pizza?’’. Perchè la pizza è il conforto di una giornata lunga, la risposta a una delusione, il cibo più confort che esista. Quando c’è una pizza tutte le complicazioni cessano di esistere… almeno per dieci minuti, fino a quando non finisce.

La pizza che scegliamo dice molto di noi: c’è chi non tradisce mai la margherita, chi vuole la diavola perché “almeno si sente”, chi considera la capricciosa un monumento e chi difende le pizze bianche come si difende una minoranza. Ci sono quelli che sfogliano tutto il menù ma, alla fine, prendono sempre la stessa e quelli che – in barba al listino – aggiungono ingredienti improbabili.

Vota e facci sapere:

Ecco perchè in occasione della giornata mondiale della pizza abbiamo deciso di preparare un sondaggio con alcune tra le pizze più amate: vota la tua preferita e vediamo quale gusto conquisterà davvero i lettori del Secolo Trentino.

Articolo precedente
“Cime Tempestose” di Emily Bronte
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1951Politica762Cultura710Società671Editoriali442Salute e ambiente356Mondo291Economia273EVENTI233

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da