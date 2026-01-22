Borghi (Lega): “Mercosur un errore, ma dazi sono un’opportunità. Trump? Vuole Groenlandia perché è grande”

“Se veramente fosse un gran tesoro, sarebbero i groenlandesi i primi a dire che vogliono l’indipendenza. Ma uno vuole l’indipendenza quando paga per gli altri, loro invece sono sussidiati in tutto, ed è normale che lo siano. Poverini, sono in 50 mila in un posto oggettivamente inospitale. L’utilità della loro terra in questo momento è solo la pesca del merluzzo, ma lasciategliela a Trump. Io sono abbastanza convinto che a Trump l’idea della Groenlandia piaccia perché la vede grande sulla cartina, secondo me è rimasto fregato in parte dalle proiezioni di Mercatore”.

A dirlo è stato Claudio Borghi, senatore della Lega, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, il Senatore leghista ha specificato: “Noi fortunatamente stiamo evitando di fare cose stupide, ora speriamo di opporci anche ai controdazi. Il dazio non puoi metterlo al tuo cliente: lo puoi applicare solo se sei cliente. Vuoi vendermi i tuoi prodotti? Allora ti applico una sovrattassa. E altra cosa, io da sovranista sto godendo nel vedere dazi asimmetrici. Mentre l’Unione Europea per mettere i dazi a qualcuno deve decidere in accordo perché siamo un’unione doganale, gli Stati Uniti possono scegliere quanto mettere ad ognuno, e questa cosa ovviamente a me piace tantissimo perché è l’inizio della fine dell’Unione Europea”.

Infine, concludendo il suo intervento, Claudio Borghi ha affermato: “Da quando si parla dei dazi, ho sempre detto che potevano essere un’opportunità e molti si sono messi a sghignazzare. I dazi asimmetrici sono un’opportunità, perché se i dazi sul vino francese vanno al 200%, i nostri produttori di vino, secondo voi, sono tristi oppure si bevono una di quelle buone? Perché significa che noi dovremmo vendere anche per i francesi agli americani. Bisogna investire nella domanda interna: perché cercare la benevolenza degli americani quando avrei 300 milioni di possibili clienti, che sono i cittadini europei, che in questo momento non stanno comprando nulla perché ci sono le regole tali per cui non puoi spendere e investire? Il governo ha fatto molto male a ratificare il Mercosur, perché non c’è stato nessun passaggio parlamentare”.