MUSE. Dall’inchiostro alla stampa 3D 

Dopo l’apertura della mostra “Il potere delle macchine” a Palazzo delle Albere, il MUSE propone un ricco programma di eventi collaterali che approfondiscono i temi del percorso espositivo.

La rassegna “Dall’inchiostro alla stampa 3D” prende il via il 24 gennaio e invita le/i partecipanti a esplorare l’evoluzione delle tecniche di stampa attraverso un’esperienza pratica e immersiva.

La seconda rassegna “Matinée in mostra” riunirà Fondazione Bruno Kessler, MITAG, Università di Verona, Ufficio per i beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento e MUSE in alcune visite guidate alla mostra, osservata dai diversi punti di vista. Il palazzo cinquecentesco diventa così uno spazio di incontro e sperimentazione, dove storia, tecnologia e società dialogano attraverso laboratori e visite guidate.

Dall’inchiostro alla stampa 3D

Laboratorio pratico con caratteri mobili, inchiostro e presse antiche che introducono un excursus storico che parte dal Cinquecento e arriva alle più moderne tecnologie di fabbricazione digitale. L’attività si conclude con la progettazione e la realizzazione di un oggetto tramite stampante 3D, che ogni partecipante potrà portare con sé. Gli incontri, della durata di due ore, si svolgeranno alle 10.30, alle 13.30 e alle 16 nelle giornate di sabato 24 gennaio, 21 marzo e 16 maggio 2026, in collaborazione con il Museo della Stampa di Soncino e il MUSE FabLab.

Matinée in mostra

Quattro visite guidate speciali alla mostra condotte da esperte ed esperti provenienti da diverse istituzioni di ricerca e museali. Gli incontri prendono avvio domenica 15 febbraio con Luca Ciancio, ideatore della mostra e professore ordinario all’Università di Verona, che guiderà il pubblico in un approfondimento sul ruolo della tecnologia fra passato e presente. Giovedì 22 febbraio sarà invece Marco Avanzini, curatore della mostra e dell’Ufficio ricerca e collezioni museali MUSE, a esplorare il rapporto tra tecnologia e paesaggio nel passato e nel presente.

Il valore storico dell’esposizione viene inoltre messo in dialogo con l’edificio che la ospita, costruito nello stesso periodo: Palazzo delle Albere, risalente al XVI secolo, verrà raccontato nel corso della terza visita guidata., domenica 12 aprile assieme a Luca Gabrielli, dell’Ufficio per i beni storico-artistici, che accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia del palazzo e del suo contesto. La rassegna si concluderà quindi domenica 19 aprile con un focus sulle innovazioni tecnologiche in ambito farmaceutico e bellico nel Cinquecento, a cura di Alessandra Quaranta (FBK) e Davide Zendri (MITAG).

La mostra “Il potere delle macchine”

Ambientata nell’Europa del Cinquecento, l’esposizione propone una riflessione sull’impatto della tecnologia sull’ambiente e sulla società, ieri come oggi. Attraverso oggetti originali, volumi rari e strumenti antichi – dai mulini agli astrolabi, dalla stampa all’agricoltura – il percorso espositivo racconta un’epoca di profonde trasformazioni e mette in luce le implicazioni, spesso ambivalenti, dell’innovazione tecnologica. All’interno del programma dell’Euregio Anno dei Musei 2025 ed è un progetto del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, da un’idea di Luca Ciancio (Università di Verona), è realizzata con il contributo di numerose istituzioni culturali e scientifiche.

