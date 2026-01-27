martedì, Gennaio 27, 2026
Attualità

Acquisti online sicuri: come proteggersi dalle truffe

Gli acquisti online sono ormai parte della nostra quotidianità, ma è fondamentale conoscere i rischi e le buone pratiche per evitare brutte sorprese.

Dall’associazione Codici una serie di consigli per evitare brutte sorprese, che di seguito riportiamo:

Prima di effettuare un acquisto, controlla sempre alcuni elementi essenziali. Assicurati che l’indirizzo del sito inizi con “https://” e che sia presente il simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi: questo indica una connessione sicura. Diffida dei siti con errori grammaticali evidenti, immagini di bassa qualità o prezzi incredibilmente bassi rispetto al mercato. Cerca recensioni del venditore su piattaforme indipendenti e verifica l’esistenza di dati aziendali completi: partita IVA, indirizzo fisico, contatti telefonici. Un sito legittimo fornisce sempre queste informazioni in modo trasparente.

Privilegia metodi di pagamento tracciabili e che offrono protezione all’acquirente, come carte di credito o sistemi di pagamento riconosciuti. Evita bonifici bancari per acquisti da venditori sconosciuti: una volta effettuato il bonifico, recuperare il denaro è praticamente impossibile. Mai condividere il PIN della carta o il codice CVC via e-mail o telefono. Nessun venditore legittimo te lo chiederà mai.

Le truffe spesso arrivano tramite e-mail che imitano negozi famosi. Controlla sempre l’indirizzo del mittente: i truffatori usano indirizzi simili ma con piccole variazioni. Non cliccare su link nelle e-mail sospette, ma vai direttamente sul sito ufficiale digitando l’indirizzo nel browser.

Ricorda che per gli acquisti online hai diritto di recesso entro 14 giorni senza dover fornire spiegazioni. Conserva sempre le conferme d’ordine e le ricevute di pagamento.

(Fonte: Codici)

