mercoledì, Gennaio 28, 2026
HomeAttualitàUe-India. Un mercato di due miliardi di consumatori
Attualità

Ue-India. Un mercato di due miliardi di consumatori

Di redazione

-

0
0

La migliore risposta che si poteva dare a chi è scettico sulle capacità decisionali dell’Unione europea, è l’accordo dell’Unione con l’India. Un mercato di due miliardi di persone tra due giganti, la seconda e la quarta economia mondiali. Che hanno dimostrato di non dipendere da Usa e Cina, Paesi centrali in economia e politica di entrambi i firmatari. La risposta a chi ha già cantato il “de profundis” della globalizzazione e degli Stati Uniti d’Europa.

Ora la Commissione  europea presenterà la proposta al Consiglio, e poi ci vorrà l’approvazione del Parlamento europeo e dello stesso Consiglio. Nonché la ratifica da parte dell’India.

Aspettiamo le reazioni “domestiche”, ché tutto fa presagire che saranno come quelle che hanno bloccato l’accordo col Mercosur. Anche se, viste le grandi capacità di visione politica ed economica che hanno dimostrato, gli agricoltori e i partiti che sostengono questi ultimi forse non hanno ancora capito la portata di questo nuovo accordo, molto, ma proprio molto più ampio ed incisivo rispetto agli accordi coi Paesi sudamericani.

Per i consumatori significa miglioramento di  qualità ed economicità. Per le imprese l’apertura di grandi mercati che – ridicole le sottovalutazioni – tiene bene testa alle flessioni dell’import-export che ci sono state imposte dagli Usa di Trump.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

Articolo precedente
Antartide: stabilità del ghiaccio marino dipende dai cicli solari
Articolo successivo
Crans-Montana. Ingroia: “Ci sono estremi per omicidio volontario. Cauzione accettata per Morettì è assurda”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1978Politica764Cultura712Società675Editoriali442Salute e ambiente363Mondo292Economia275EVENTI236

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da