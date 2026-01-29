Geoportale Comune di Ala: online mappe, particelle e destinazioni urbanistiche

Il Comune di Ala compie un passo deciso verso la digitalizzazione e diventa il primo Comune trentino a dotarsi di un geoportale comunale completo, uno strumento che rende accessibile online l’intera cartografia del territorio. Il nuovo Geoportale del Comune di Ala è già attivo e permette a cittadini, professionisti e imprese di consultare in modo semplice e immediato dati urbanistici, edilizi e territoriali.

Si tratta di un vero e proprio sportello digitale sempre aperto, attraverso il quale è possibile navigare la mappa del territorio alense, individuare particelle catastali, verificare le destinazioni d’uso, conoscere vincoli e rischi idrogeologici, oltre a consultare le informazioni legate alla pianificazione urbanistica vigente.

Il servizio è pubblico e non richiede abilitazioni: chiunque può accedere al geoportale direttamente dal sito del Comune. Una scelta che punta con decisione su trasparenza amministrativa e accesso diretto alle informazioni, riducendo tempi di attesa e richieste formali per ottenere dati di base.

Uno degli aspetti più rilevanti del Geoportale del Comune di Ala è la possibilità di consultare l’attività edilizia autorizzata sulle singole particelle. In questo modo i cittadini possono verificare le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato il territorio nel tempo, mentre tecnici e professionisti trovano uno strumento prezioso per le analisi preliminari di progetto. Avere in un’unica piattaforma ufficiale dati aggiornati su piani urbanistici, destinazioni territoriali e pratiche edilizie storiche significa poter lavorare con informazioni affidabili e sempre allineate agli archivi comunali.

Il portale contribuisce anche a velocizzare eventuali richieste di accesso agli atti, perché consente di individuare rapidamente le pratiche presenti in archivio. Più in generale, favorisce una maggiore consapevolezza del territorio: conoscere vincoli e caratteristiche urbanistiche significa partecipare in modo più informato alla vita della comunità.

Per arrivare a questo risultato il Comune di Ala ha affrontato un lavoro imponente: la digitalizzazione integrale delle pratiche edilizie dal 1950 a oggi. Un’operazione resa possibile grazie alla collaborazione con Geopartner Srl, con il supporto di Silvano Tononi e dei suoi collaboratori, e soprattutto grazie all’impegno del personale comunale e delle cooperative del Progettone che hanno curato l’archiviazione digitale di fascicoli risalenti fino a settant’anni fa. Un intervento che ha avuto anche un effetto concreto sugli spazi fisici del municipio, liberando locali prima occupati dagli archivi cartacei.

Un elemento sottolineato dall’amministrazione è il costo zero dell’operazione: il geoportale è stato realizzato senza spese aggiuntive per la collettività, dimostrando come innovazione e modernizzazione dei servizi possano andare di pari passo con l’efficienza.

Oltre al geoportale, restano consultabili online anche tutti i documenti relativi alla pianificazione territoriale vigente e adottata, completando così un sistema di informazioni urbanistiche sempre più accessibile.