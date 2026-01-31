sabato, Gennaio 31, 2026
HomePoliticaFratelli d’Italia costituisce il coordinamento regionale in Trentino-Alto Adige: le sfide su...
Politica

Fratelli d’Italia costituisce il coordinamento regionale in Trentino-Alto Adige: le sfide su giustizia e autonomia

Di redazione

-

0
0

È stato costituito il coordinamento regionale del Trentino-Alto Adige di Fratelli d’Italia, un organismo composto da circa quaranta componenti che rappresenta in modo ampio la struttura organizzativa del partito sul territorio e le sue rappresentanze istituzionali a ogni livello. Una realtà che, per ovvie ragioni numeriche, non può includere l’intera classe dirigente locale, ma che si inserisce in una fase di crescita costante ed esplosiva, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo.

Fin dall’avvio dei lavori sono state indicate sfide politiche di primo piano. Tra queste, la campagna per il “sì” al Referendum sulla Giustizia, vista come uno strumento per liberare energie oggi frenate — secondo la linea espressa — da correnti ideologizzate che ostacolano la spinta riformatrice del governo guidato da Giorgia Meloni. Nel comunicato si richiama in particolare quella che viene definita una costante azione di delegittimazione, attraverso sentenze e pronunciamenti ritenuti politici, del ruolo di governo e Parlamento, anche su temi come il contenimento dell’immigrazione clandestina.

Accanto al piano nazionale, il coordinamento punta con decisione sulla valorizzazione del ruolo della Regione e delle comunità altoatesina e trentina. L’obiettivo dichiarato è un’autonomia a misura delle esigenze dei cittadini, fondata su meno burocrazia, maggiore efficienza amministrativa e servizi più efficaci.

Un passaggio centrale riguarda poi la funzione di collegamento tra Bolzano, Trento e Roma, considerata strategica per rafforzare il ruolo di Fratelli d’Italia come “partito della Nazione”, definito nel testo come la più grande intuizione politica della Repubblica italiana.

La seduta costituente del coordinamento si è svolta in una località simbolicamente collocata a metà strada fra Trento e Bolzano, a sottolineare l’equilibrio tra le due realtà territoriali.

Articolo precedente
Olio. “Nel 2025 invasi mercati con oltre mezzo miliardo di kg di olio d’oliva straniero. Servono più controlli e regole chiare”
Articolo successivo
Remigrazione e Riconquista: superate in 24 ore le 50.000 firme per la legge di iniziativa popolare
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità1987Politica767Cultura713Società677Editoriali442Salute e ambiente366Mondo292Economia276EVENTI237

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da