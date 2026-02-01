Trump nel cuore del Tirolo: cartelli sul “Tirolo riunificato” spuntano in Trentino

Su un versante collinare della Vallagarina, sopra Rovereto, sono comparsi nelle ultime ore due grandi pannelli che hanno rapidamente acceso il dibattito ben oltre i confini locali. Gli organizzatori indicano il luogo con il toponimo storico “Rofreit”, ma si tratta a tutti gli effetti dell’area roveretana. Le immagini, rimbalzate sui social, mostrano un doppio messaggio: da un lato un cartello in italiano che recita “Buongiorno e benvenuti nel Tirolo riunificato”, con mappa storica e simboli araldici; dall’altro un manifesto più vistoso con il volto dell’ex presidente USA Donald Trump, bandiere a stelle e strisce e slogan in inglese che invocano il sostegno americano all’unità del Tirolo.

L’iniziativa è stata rivendicata dall’Andreas-Hofer-Bund für Tirol, associazione che promuove attività legate alla memoria storica tirolese e alla figura di Andreas Hofer. Nel comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, il Bund pone l’accento quasi esclusivamente sul cartello in lingua italiana, presentato come gesto simbolico e pacifico per richiamare il Tirolo come spazio culturale e storico unitario e per rivolgersi, in modo dichiaratamente rispettoso, alla popolazione trentina.

Nel comunicato, il Bund sostiene che l’ordine internazionale sta attraversando una fase di profondo cambiamento, in cui equilibri ritenuti stabili vengono rimessi in discussione e temi considerati chiusi possono riemergere. Vengono citati scenari geopolitici globali per sostenere che anche la “questione tirolese” non sarebbe un capitolo definitivamente archiviato, ma una realtà storica e identitaria che merita attenzione.

All’interno di questo ragionamento compare anche la figura di Trump, evocata come simbolo di una stagione capace di riaprire dibattiti ritenuti “congelati”. Lo stesso testo precisa una distanza critica dal “trumpismo” come modello politico, ma riconosce che l’ex presidente americano avrebbe dimostrato come equilibri dati per scontati possano essere messi in discussione. Non risultano però richieste formali di intervento a governi stranieri né prese di posizione istituzionali: il richiamo appare soprattutto simbolico e provocatorio, inserito in una narrazione di più ampio respiro.

Il presidente dell’AHBT, Alois Wechselberger, sottolinea in una nota stampa: “Il Tirolo è più di una semplice regione amministrativa. È uno spazio culturale e vitale storicamente sviluppato, che si estende da Kufstein al Lago di Garda. Con questa targa, vogliamo ricordare ai nostri connazionali italiani questa storia comune, con rispetto, apertura e disponibilità al dialogo, senza provocazioni”.

Rofreit, in particolare, rappresenta un esempio di storia tirolese a sud del Brennero: “Il Telschtirol fa parte dell’identità tirolese. L’uso consapevole della terminologia italiana è un segno di rispetto per la popolazione locale e allo stesso tempo un chiaro impegno per la verità storica “, ha affermato Wechselberger.

L’Associazione Andreas Hofer non vede l’azione come un affronto politico, ma come un contributo alla sensibilizzazione: “La cultura della memoria non deve fermarsi ai confini nazionali. Chi conosce la storia capisce meglio il presente”.

Il tempismo contribuisce ad amplificare la risonanza dell’episodio. I cartelli compaiono infatti a pochi giorni dall’avvio dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, che proprio sull’arco alpino tra Italia e Austria metteranno sotto i riflettori internazionali un territorio simbolo di cooperazione transfrontaliera. In questo contesto, un messaggio che parla di “Tirolo riunificato” e richiama scenari geopolitici globali assume inevitabilmente un peso comunicativo che supera la dimensione locale.