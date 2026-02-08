MUSE. Il 12 febbraio: “Evoluzione. Una storia di ritmi ed errori”

Il 12 febbraio è una data che, nella storia delle scienze, segna una svolta decisiva.

Nel 1809, proprio in questo giorno, nacque Charles Darwin, biologo e naturalista britannico destinato a rivoluzionare per sempre la nostra comprensione della storia della vita con la teoria dell’evoluzione.

In occasione di questa ricorrenza simbolica, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ospita la conferenza-spettacolo “Evoluzione. Una storia di ritmi ed errori”, un evento serale che intreccia scienza e musica per celebrare la figura e il pensiero di Darwin.

Un tema complesso e affascinante come l’evoluzione prende forma attraverso il racconto di Michele Bellone, giornalista scientifico, accompagnato dalle sonorità elettroniche di Ave Quasàr, progetto musicale di Luca Grossi e Fausto Franchini.

Tra voci, suoni e musica, il pubblico sarà guidato in un viaggio che prende avvio da una domanda tanto semplice quanto radicale: gli errori fortuiti hanno creato l’evoluzione? E, soprattutto, che cos’è l’errore dal punto di vista evolutivo?

Presentata dall’etichetta Ohimeme, fondata dallo stesso Luca Grossi, la conferenza-spettacolo “Evoluzione. Una storia di ritmi ed errori” nasce da una collaborazione tra il giornalista Michele Bellone e Ave Quasàr. Dopo la prima tappa, tenutasi nel maggio 2025 presso l’associazione Kaleidoscienza di Udine, l’evento arriva al MUSE di Trento per poi proseguire ad Alessandria, dove il 12 marzo sarà ospitato al Centro Congressi dell’Associazione Cultura e Sviluppo.

Michele Bellone

Giornalista scientifico e curatore di saggistica per Codice Edizioni, Michele Bellone è biologo di formazione. Insegna narrazione e comunicazione della scienza alla SISSA di Trieste e all‘Università di Pavia, e cura una rubrica su scienza e narrazione per Le Scienze. È coordinatore scientifico del Festival delle Scienze di Roma e del festival Una sola Terra di Brescia, oltre a essere membro della giuria del premio Gioco di Ruolo dell’Anno di Lucca Comics & Games. Tra i suoi libri, Incanto. Storie di draghi, stregoni e scienziati (Codice Edizioni, 2019), dedicato al rapporto tra scienza e immaginario fantastico.

Ave Quasàr

Ave Quasàr è il progetto musicale di Luca Grossi e Fausto Franchini, che fonde elettronica, cantautorato e suggestioni neoclassiche. Le loro radici affondano nell’elettronica tedesca e inglese degli anni zero, nella canzone d’autore italiana degli anni Sessanta e Settanta e nelle sperimentazioni della musica strumentale contemporanea.

Luca Grossi

Autore, produttore e sound engineer (www.flatscenario.com), si è laureato al DAMS di Torino e specializzato al Musiclab. Fondatore dell’etichetta OHIMEME, ha realizzato la colonna sonora del film Gli Alchimisti del muto di Ramon Alos Sanchez (Mood Film). Primo batterista degli Ufomammut, ha collaborato con Alessandro Cattelan, Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours) e Walter Somà (Edda). Attualmente è al lavoro sul disco di SayTwine.

Fausto Franchini

Compositore, produttore, designer e prototipatore, è laureato in Ingegneria Elettrica al Politecnico di Torino. Polistrumentista e inventore, si occupa di creative coding e ha pubblicato numerosi articoli di ricerca sui materiali magnetici innovativi, applicati anche al suono e al trattamento dei segnali.

(Fonte: MUSE)