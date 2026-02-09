lunedì, Febbraio 9, 2026
HomeSocietàFoibe, commemorazione a Trento per il Giorno del Ricordo
Società

Foibe, commemorazione a Trento per il Giorno del Ricordo

Di redazione

-

0
0

Si è svolta ieri sera a Trento, presso la lapide di Largo Pigarelli, una commemorazione dedicata alle vittime delle Foibe e all’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, organizzata da CasaPound Italia, si è inserita nel calendario delle iniziative legate al Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, in memoria degli italiani uccisi tra il 1943 e il 1947 e dei circa 250 mila connazionali costretti ad abbandonare l’Istria, Fiume e la Dalmazia.

Durante la cerimonia, i partecipanti hanno deposto simbolicamente il proprio omaggio con una fiaccolata. L’organizzazione ha riferito che il momento commemorativo si è svolto nonostante la presenza, nelle vicinanze, di una contro-manifestazione, definita dagli organizzatori come provocatoria. L’iniziativa si è comunque conclusa regolarmente.

Nel corso della commemorazione è intervenuto Filippo Castaldini, che ha ribadito il significato della partecipazione fisica alle cerimonie del Ricordo, sottolineando come la memoria delle Foibe e dell’esodo non debba essere ridotta a un rituale formale, ma mantenuta viva nel tempo come parte della storia nazionale.

L’iniziativa di Trento rientra in un più ampio programma di eventi promossi in occasione del Giorno del Ricordo anche in altre città del Nord Italia. Tra questi, è stata annunciata una commemorazione a Bolzano prevista per il 10 febbraio 2026 alle ore 20, con ritrovo in piazza della Vittoria e corteo fino alla Stele dedicata agli Esuli Giuliano-Istriani e Dalmati, nei pressi del Ponte Talvera.

Parallelamente, il Comitato 10 Febbraio – Coordinamento Trentino-Alto Adige ha diffuso un invito pubblico a partecipare alle commemorazioni del Giorno del Ricordo, rivolto alle amministrazioni comunali e provinciali, ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni locali, ai dirigenti scolastici e all’intera cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è quello di ricordare il sacrificio delle vittime delle Foibe e il dramma dell’esodo forzato vissuto dalle popolazioni istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra.

Articolo precedente
Antitrust: comminata sanzione da 800 mila euro per discriminazione IBAN
Articolo successivo
Intelligenza artificiale al Comune di Ala: servizi più rapidi, cittadino al centro
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2007Politica774Cultura715Società683Editoriali442Salute e ambiente372Mondo292Economia276EVENTI245

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da