Foibe, commemorazione a Trento per il Giorno del Ricordo

Si è svolta ieri sera a Trento, presso la lapide di Largo Pigarelli, una commemorazione dedicata alle vittime delle Foibe e all’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, organizzata da CasaPound Italia, si è inserita nel calendario delle iniziative legate al Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, in memoria degli italiani uccisi tra il 1943 e il 1947 e dei circa 250 mila connazionali costretti ad abbandonare l’Istria, Fiume e la Dalmazia.

Durante la cerimonia, i partecipanti hanno deposto simbolicamente il proprio omaggio con una fiaccolata. L’organizzazione ha riferito che il momento commemorativo si è svolto nonostante la presenza, nelle vicinanze, di una contro-manifestazione, definita dagli organizzatori come provocatoria. L’iniziativa si è comunque conclusa regolarmente.

Nel corso della commemorazione è intervenuto Filippo Castaldini, che ha ribadito il significato della partecipazione fisica alle cerimonie del Ricordo, sottolineando come la memoria delle Foibe e dell’esodo non debba essere ridotta a un rituale formale, ma mantenuta viva nel tempo come parte della storia nazionale.

L’iniziativa di Trento rientra in un più ampio programma di eventi promossi in occasione del Giorno del Ricordo anche in altre città del Nord Italia. Tra questi, è stata annunciata una commemorazione a Bolzano prevista per il 10 febbraio 2026 alle ore 20, con ritrovo in piazza della Vittoria e corteo fino alla Stele dedicata agli Esuli Giuliano-Istriani e Dalmati, nei pressi del Ponte Talvera.

Parallelamente, il Comitato 10 Febbraio – Coordinamento Trentino-Alto Adige ha diffuso un invito pubblico a partecipare alle commemorazioni del Giorno del Ricordo, rivolto alle amministrazioni comunali e provinciali, ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni locali, ai dirigenti scolastici e all’intera cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è quello di ricordare il sacrificio delle vittime delle Foibe e il dramma dell’esodo forzato vissuto dalle popolazioni istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra.