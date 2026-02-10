Il Post It: Io non dimentico.

Furono gettati vivi, legati l’un l’altro con il filo spinato, quanti? Non lo sapremo mai, ma non siamo lontani dal vero se fossero ben oltre 80mila. Furono cancellati dalle pagine di storia, gli scampati maltrattati a Venezia con il lancio di pietre, ed a Bologna con uno spettacolo indegno alla stazione ferroviaria. L’unità si guardò bene dal scrivere un solo rigo sugli infoibati, in compenso uscì con un articolo ripugnante contro gli esuli: arrivano per rubare il nostro pane… L’ANPI non ha mai preso le distanze da questa barbaria, ma continua a negarla. Pertini, da presidente della Repubblica, concesse la pensione italiana ad 80mila partigiani slavi; il criminale comunista Joseph Brazev Tito fu premiato con la massima onorificenza italiana.

Questo fu, ed io non dimentico.

Non dimentico la mattanza delle foibe; non dimentico chi tentò di seppellire questi crimini dei partigiani slavi ed italiani; non dimentico il silenzio dello Stato Italiano per 50 anni; non dimentico le pensioni italiane elargite a 70 mila partigiani assassini slavi regalate da Pertini; non dimentico la onorificenza al criminale Tito; non dimentico il bacio di Pertini alla bara di Tito.

No, io non dimenticherò mai niente di tutto questo.

Marco Vannucci