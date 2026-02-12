Dl Bollette. UNC: “è ora di passare dalle parole ai fatti”

Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato ieri che il decreto bollette andrà in Consiglio dei ministri la prossima settimana.

A commento dell’annuncio di Pichetto Fratin, è arrivato l’intervento di Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che in merito ha affermato: “E’ ora di passare dalle parole ai fatti. Ovviamente esprimeremo un giudizio sul provvedimento quando finalmente potremo esaminare un testo varato dal Consiglio dei ministri, anche se le indiscrezioni finora circolate non ci hanno certo entusiasmato”.

E ancora, concludendo, Marco Vignola ha ulteriormente specificato: “Il Governo dovrebbe seguire il consiglio di oggi di Ursula von der Leyen, secondo la quale i governi nazionali dovrebbero molto semplicemente ridurre gli oneri fiscali. Insomma, assurdo voler far cassa proprio sulle bollette, che colpiscono tutte le famiglie riducendo la loro capacità di spesa e le imprese, diminuendo la loro competitività”.