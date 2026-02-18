Dl Bollette. UNC: “rimane deludente e sconfortante”

“Il decreto Bollette rimane deludente e sconfortante. Nel marasma delle bozze che circolano, anche considerando le migliori, come quelle che prevedono un innalzamento della soglia Isee rispetto ai miseri 9.796 euro attuali, il decreto resta non all’altezza della gravità della situazione, né per le famiglie né per le imprese”

A dirlo è stato Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, intervenuto in merito alla delicata questione del “decreto Bollette”.

Proseguendo nel suo intervento, l’esponente di UNC, ha poi proseguito specificando: “Intanto, nulla di serio e strutturale sulla formazione del prezzo per impedire che questo sistema malato possa continuare a garantire extraprofitti milionari pagati dagli italiani con le loro mega bollette. Vanno rivisti i meccanismi di incentivazione delle rinnovabili e ridefinita completamente la formazione del PUN. Per il resto, vanno messi soldi, evitando prese in giro che con giochini contabili spostano solo nel tempo il problema”.