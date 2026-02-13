Meteo in Trentino, neve sopra i 1.300 metri: attenzione in Val di Fiemme durante le Olimpiadi

Una nuova perturbazione è in arrivo sul Trentino e interesserà anche la Val di Fiemme, dove si trovano le sedi olimpiche di Predazzo e Tesero per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Secondo le previsioni di Meteotrentino, la giornata di sabato 14 febbraio sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso e possibili deboli precipitazioni a tratti.

La quota neve è prevista attorno ai 1.300 metri. In montagna potranno cadere alcuni centimetri di neve, mentre nei fondovalle le precipitazioni saranno con ogni probabilità piovose. Le temperature resteranno ancora miti per il periodo, con lo zero termico attorno ai 1.600 metri. È atteso inoltre un rinforzo dei venti, in particolare dalla sera di sabato e nel primo mattino di domenica, con raffiche che potranno localmente raggiungere i 40-50 chilometri orari.

Domenica il quadro meteorologico è destinato a migliorare, con ampie schiarite su tutto il territorio provinciale e un calo delle temperature, soprattutto in montagna. Fino alla sera sono previsti venti moderati o localmente forti, a carattere di foehn nelle valli.

Le condizioni meteo previste hanno già comportato modifiche alla viabilità in vista delle gare olimpiche in programma in Val di Fiemme. È stata infatti disposta la chiusura del parcheggio “P Moena” a causa delle condizioni meteo avverse attese. Gli automobilisti provenienti dalla Val di Fassa saranno indirizzati verso il parcheggio “P Bore” a Moena, mentre chi arriva dalla Valle dell’Adige e dalla Val di Fiemme sarà dirottato sul parcheggio “P Masi” a Cavalese. Gli utenti che avevano già prenotato il posto auto al “P Moena” riceveranno indicazioni aggiornate direttamente dal sistema di prenotazione.

La perturbazione in arrivo rappresenta quindi un elemento da monitorare attentamente anche per l’organizzazione logistica delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 in Trentino, in particolare per le sedi di Predazzo e Tesero, dove nei prossimi giorni sono attesi atleti, tecnici e spettatori.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale di Meteotrentino.