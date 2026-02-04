Milano-Cortina. “Prezzi strutture ricettive schizzano al +162% rispetto alle settimane precedenti”

“Manca pochissimo all’apertura dei giochi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che avranno ufficialmente inizio il 6 febbraio con la cerimonia di apertura al Milano San Siro Olympic Stadium”.

E’ iniziata con queste parole la nota con la quale, l’associazione a tutela di consumatori e utenti, Federconsumatori, ha voluto esprimere il proprio parere in merito alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Proseguendo nell’intervento, Federconsumatori, ha poi ulteriormente specificato: “Un avvio circondato da polemiche che investono la realizzazione di opere e strutture contestate, specialmente dal punto di vista ambientale, con alcune che ancora non risultano terminate (segno evidente di una mancanza di programmazione che, ci auguriamo, non comporti sviste e approssimazioni dal punto di vista della qualità o della sicurezza). Ma le brutte sorprese non finiscono qui per gli amanti dello sport (e non solo)”.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha infatti monitorato i costi delle strutture ricettive prima dell’avvio dei giochi olimpici, e nel pieno delle gare. Le differenze di prezzo rilevate sono, secondo l’associazione, a dir poco sconcertanti, ben al di sopra di ogni accettabile dinamica di mercato.

Nel dettaglio, mediamente, Federconsumatori specifica come 1 notte per 1 persona costi, a metà febbraio, nelle località in cui avranno sede i giochi, il +162% rispetto a inizio febbraio (prima dell’avvio delle Olimpiadi).

Le strutture più care risultano essere gli hotel, il cui costo risulta a metà febbraio più caro del +279% rispetto a inizio febbraio, mentre gli appartamenti fanno registrare quota +155%.

La località in cui si registrano gli aumenti maggiori, mediamente, è Livigno (+253%), seguita da Cortina (+195%) e dalla Val di Fiemme (+156%).

Un quadro, quello rilevato dall’O.N.F., che desta forte preoccupazione: gli incrementi registrati non solo superano ogni logica di mercato, ma rischiano di rappresentare una vera e propria barriera all’accesso alla partecipazione a un evento che dovrebbe essere patrimonio collettivo e incentivo al turismo locale.

Secondo l’associazione, è necessario che le Autorità competenti intervengano, vigilando e controllando i prezzi applicati (non solo nell’ambio delle strutture ricettive), per contrastare pratiche speculative e distorsive del mercato: un’operazione che tuteli non solo i consumatori, ma anche l’immagine del nostro Paese in un momento di così grande visibilità internazionale.

“Le Olimpiadi rappresentano un’opportunità unica, anche per far conoscere al mondo la bellezza e l’ospitalità delle nostre montagne: trasformarle in terreno di speculazione è inaccettabile e controproducente per tutti. Non depone certo a favore dell’organizzazione la vergognosa vicenda del ragazzo di 11 anni lasciato a piedi nel bellunese da Dolomitibus, costretto a camminare per 6 chilometri nella neve per raggiungere casa, solo perché non provvisto di un “biglietto olimpico”, ma di un biglietto normale (l’azienda di trasporto, infatti, in occasione delle Olimpiadi, ha introdotto una tariffazione speciale, aumentando il prezzo del biglietto da 2,50 euro a 10 euro anche per i residenti, salvo poi ritornare sui suoi passi per questi ultimi)” ha infine concluso Federconsumatori.

Di seguito riportiamo le tabelle di Federconsumatori con i costi in dettaglio

Olimpiadi Milano Cortina 2026 1-2 feb. 15-16 feb. Var. % Milano 240,33 € 516,33 € 115% Livigno 227,33 € 803,25 € 253% Bormio 260,83 € 652,67 € 150% Cortina 223,75 € 660,25 € 195% Val di Fiemme 96,33 € 247,00 € 156% Anterselva 229,67 € 464,50 € 102%

Hotel Appartamenti Hotel Appartamenti 15-16/1-2 feb. 15-16/1-2 feb. 1-2 Feb. 15-16 Feb. 1-2 Feb. 15-16 Feb. Var. % Var. % Milano 276,00 € 502,00 € 204,66 € 530,66 € 182% 159% Livigno 262,66 € 824,00 € 192,00 € 782,50 € 314% 308% Bormio 264,66 € 734,33 € 257,00 € 571,00 € 277% 122% Cortina 215,00 € 677,00 € 232,50 € 643,50 € 315% 177% Val di Fiemme 95,66 € 287,00 € 97,00 € 207,00 € 300% 113% Anterselva 174,33 € 500,00 € 285,00 € 429,00 € 287% 51%

(Fonte: dati O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Costo soggiorno 1 persona 1 notte. Periodo monitorato: 1-2 febbraio e 15-16 febbraio.)