lunedì, Febbraio 16, 2026
Olimpiadi invernali: le donne italiane sono il simbolo del nostro Paese

Si parla molto di patriarcato, lo si fa nei dibattiti televisivi, nei convegni universitari e sui social, ma raramente si guarda ai fatti che, quando sono misurabili, sono difficili da aggirare.

Le Olimpiadi invernali sono uno dei pochi luoghi in cui una nazione viene messa a nudo: talento, preparazione, nervi saldi, organizzazione mentale. Non c’è retorica che tenga davanti al cronometro. Non c’è ideologia che resista davanti alla pista ghiacciata o alla discesa libera.

Nell’ultima esperienza olimpica il volto vincente dell’Italia è stato, con evidenza, quello delle donne italiane e questa non è un’opinione, ma un dato.

Arianna Fontana non rappresenta soltanto una campionessa plurimedagliata: rappresenta la continuità, la capacità di attraversare epoche sportive diverse restando decisiva. In un ambiente tecnico spietato come lo short track, dove l’errore di un millimetro compromette anni di lavoro, la sua tenuta mentale è la vera cifra del successo.

Francesca Lollobrigida ha dimostrato una solidità metodica, una costruzione del risultato fondata su disciplina e programmazione. Non improvvisazione, ma struttura.

Nello sci alpino, disciplina simbolo delle Olimpiadi invernali, la maturità agonistica di Federica Brignone l’ha vista vincitrice dopo grandissime difficoltà fisiche e ha ribadito un principio semplice: quando la pressione cresce, le donne italiane rispondono.

Ecco che si inserisce il punto più delicato: si parla di patriarcato come struttura storica italiana, ma se guardiamo alla rappresentazione simbolica del Paese nei momenti cruciali, emerge qualcosa di diverso: una forma di matriarcato simbolico. Non un ordinamento giuridico, non una teoria ideologica. Un dato culturale perchè la nostra identità collettiva si regge spesso su figure femminili forti, strutturate, capaci di incarnare la dimensione pubblica con maggiore compattezza rispetto al maschile e anche la storia lo suggerisce da tempo.

Pensiamo ad esempio a Virginia Oldoini che partecipò, attraverso il suo ruolo diplomatico informale, alla costruzione dell’asse che portò agli accordi con Napoleone III, tassello fondamentale del processo unitario. Ancora a Margherita di Savoia che seppe assumere un ruolo simbolico unificatore in una monarchia attraversata da tensioni e distanza sociale. A Maria José del Belgio che incarnò una dimensione culturale ed europea in un momento di frattura istituzionale.

E sul piano culturale, il Nobel a Grazia Deledda non fu soltanto un riconoscimento letterario, ma un segnale: la prima donna italiana premiata a livello mondiale in un’epoca in cui il sistema culturale era dominato dagli uomini.

Le Olimpiadi invernali, in questo senso, non fanno che confermare una linea storica. Nei momenti di massima esposizione internazionale, l’Italia trova nel femminile la propria immagine più solida, più composta, più strutturata.

Non è necessario dire che l’uomo italiano sia “inferiore”. Sarebbe una provocazione sterile. Ma è difficile negare che, sul piano della rappresentazione contemporanea, le donne italiane abbiano mostrato una maggiore capacità di incarnare disciplina, concentrazione e continuità.

Il punto non è lo scontro tra generi, il punto è il baricentro culturale.

Se una nazione si riconosce nei suoi simboli più forti, allora oggi il simbolo competitivo dell’Italia alle Olimpiadi invernali è femminile. E questo non è un artificio retorico, ma un’evidenza statistica e narrativa.

Forse il nostro Paese non è il luogo del patriarcato rigido che molti descrivono. Forse, sotto la superficie formale delle istituzioni, esiste da sempre un matriarcato di fatto: fatto di donne italiane capaci di reggere il peso della storia, della cultura, dello sport.

Le Olimpiadi invernali lo hanno soltanto reso ancora una volta visibile al mondo.

Articolo precedente
Maltempo. “Negli ultimi quattro anni danni all’agricoltura per oltre 20 miliardi di euro”
