MUSE. “M’illumino di scienza”: lunedì 16 febbraio dalle 14

Maschere che prendono forma, animali che raccontano storie, colori che dialogano con la scienza: il Carnevale arriva al MUSE con un pomeriggio pensato per stupire, divertire e accendere la curiosità.

Lunedì 16 febbraio 2026, a partire dalle 14, il museo si trasforma in un grande spazio di festa e scoperta, con attività diffuse tra sale espositive, spettacoli e laboratori, tutte comprese nel biglietto di ingresso.

L’evento si inserisce nelle iniziative di “M’illumino di meno”, la campagna di Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, con un’attività astronomica dedicata all’osservazione del cielo notturno e all’impatto dell’inquinamento luminoso.

Il programma del “Carnevale al MUSE” accompagna bambine, bambini e famiglie in un percorso fatto di gioco, immaginazione e scoperte scientifiche. Nei laboratori “La danza delle farfalle” e “Le maschere del bosco” la fantasia prende forma tra carta, colori e materiali di riciclo, ispirandosi alle infinite trasformazioni del mondo naturale. Al MUSE FabLab, l’officina digitale del museo, con “Pit stop – Maschere a colpo di laser!”, la tecnologia incontra la manualità per dare vita a maschere originali, pronte da indossare.

Il Carnevale diventa anche racconto e condivisione: la lettura animata “La vera storia di Arlecchino” celebra la solidarietà e la gentilezza attraverso il teatro Kamishibai, mentre attività come “Caccia alla macchia!” e “La magia dei coriandoli” invitano a esplorare forme, colori e storie con il corpo e i sensi. Non mancheranno momenti di gioco e scoperta per tutte le età, come il quiz interattivo “Il carnevale degli animali”, dedicato alle specie più sorprendenti e colorate del pianeta. Ad animare il pomeriggio, alle 16.30, anche lo spettacolo “Professor Corazon”, a cura dell’attore Nicola Sordo, che propone un viaggio ironico e poetico tra animali, scienza e narrazione, trasformando il racconto in esperienza condivisa.

A chiudere il programma, alle 18.15 nel giardino del MUSE (accesso libero), l’attività “Il cielo nascosto: videomapping dell’universo”. L’iniziativa astronomica si inserisce all’interno di M’illumino di meno, la campagna di Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, che nel 2026, alla XXII edizione, è dedicata proprio alla scienza. “Il cielo nascosto” è un videomapping immersivo sull’universo e sul cielo stellato che invita a riflettere sul valore della luce e sull’impatto dell’inquinamento luminoso. La proiezione, accompagnata dallo staff MUSE con l’ausilio dei telescopi, guida il pubblico alla riscoperta del cielo notturno come patrimonio naturale e culturale.

(Fonte e per visionare il programma completo: MUSE)