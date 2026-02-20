venerdì, Febbraio 20, 2026
HomeEVENTITrento. "Infanzia perduta": domenica 22 febbraio la mostra fotografica che racconta il...
EVENTI

Trento. “Infanzia perduta”: domenica 22 febbraio la mostra fotografica che racconta il conflitto ucraino attraverso gli occhi dei bambini

Di redazione

-

0
0

Domenica 22 febbraio, dalle 11 alle 17, piazza Duomo ospiterà la mostra fotografica itinerante “Infanzia perduta”, organizzata dall’associazione Aiutiamoli a vivere, impegnata a ricordare le migliaia di bambini e bambine uccisi o gravemente feriti in Ucraina dallo scoppio del conflitto.

Trenta pannelli, esposti per la prima volta in Italia e in un ambiente urbano, occuperanno la zona compresa tra la Torre civica, il Museo diocesano tridentino e la fontana del Nettuno.

Alle immagini, si affiancheranno la musica di un violino, il suono di alcuni campanellini e le voci di un coro che eseguirà alcuni brani di musica classica. E ancora, alcuni video saranno proiettati su un maxischermo. Alle 11, un breve momento istituzionale introdurrà l’evento.    

La mostra si inserisce tra le attività di sensibilizzazione organizzate per ricordare la vicinanza della città di Trento al popolo ucraino, in vista della giornata del 24 febbraio, che segna il quarto anniversario dall’inizio della guerra.

Il Comune di Trento aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Nau – Network Associazioni per l’Ucraina, il coordinamento nazionale che riunisce le principali comunità e organizzazioni impegnate nel sostegno al popolo ucraino in Italia.

In questi quattro anni, in più occasioni il Comune ha manifestato la vicinanza alla popolazione ucraina con iniziative di accoglienza dei rifugiati, sensibilizzazione e sostegno alle associazioni locali che operano a favore della popolazione ucraina. Con la mostra e il messaggio di pace che sarà proiettato sul ledwall dell’ostello Giovane Europa in via Torre Vanga dal 22 al 24 febbraio, l’Amministrazione rimarca il suo impegno nel promuovere il rispetto dei diritti umani e la profonda amicizia che unisce la comunità ucraina alla città di Trento.

Sabato 21 alle 20.30, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in viale Verona 143, l’associazione Aiutiamoli a vivere organizza anche Luce per l’Ucraina, concerto di beneficenza che vedrà esibirsi tre cori. Diretto da Angela Rizzoli si esibirà il coro femminile Le Signore delle Cime, cui seguiranno le voci del coro Anin, diretto da Fabrizio Trenti, e del coro Sant’Ilario, diretto da Federico Mozzi.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di generatori, essenziali per garantire luce e servizi a coloro che ancora oggi subiscono le conseguenze della guerra. 

(Fonte e per maggiori informazioni sulla mostra e sul concerto: Comune di Trento – Ed è possibile contattare l’associazione Aiutiamoli a vivere ai numeri 329.8944787 (Nadia) e 329.7624220 (Angela).)

Articolo precedente
Scandali oltremanica: Andrea d’Inghilterra scalzerà Lady Diana?
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2045Politica777Cultura716Società690Editoriali442Salute e ambiente377Mondo293Economia278EVENTI253

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da