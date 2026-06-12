Giornata mondiale del donatore di sangue. La fontana del Nettuno si tinge di rosso

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, la sera di domenica 14 giugno la fontana del Nettuno di piazza Duomo si illuminerà di rosso, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione promossa da Avis Comunale Trento.

L’iniziativa vuole fare luce sull’importanza della donazione di sangue e di plasma. Il sangue e gli emocomponenti sono infatti un’esigenza prioritaria nelle strutture ospedaliere, per interventi chirurgici e di primo soccorso, oltre che per il supporto a numerose terapie. La donazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi, ogni giorno, ha bisogno di trasfusioni e terapie salvavita: un atto di generosità che fa la differenza.

In Italia i cittadini e le cittadine che, iscritti ad associazioni volontarie come Avis, donano regolarmente sangue e plasma sono più di un milione e mezzo, offrendo un prezioso contributo al sistema sanitario nazionale e alla collettività.

Per rafforzare l’azione di sensibilizzazione, sul ledwall dell’ostello Giovane Europa, in via Torre Vanga, sarà inoltre proiettato un messaggio dedicato.

(Fonte: Comune di Trento)