Vannacci: “Sì a Board of Peace, ma abbiamo destra sbiadita che non prende mai posizione”

“Favorevoli al Board of Peace, non possiamo non partecipare ad un tavolo internazionale in cui si decide il futuro di un’area strategica per il nostro Paese. Essere assenti vuol dire rinunciare alla propria influenza. Siamo stati invitati come osservatori e come tali non dobbiamo pagare nulla. La nostra è una presenza diplomatica, che serve a far valere il peso dell’Italia. Abbiamo una destra un po’ sbiadita che non prende mai posizione, ma mi soddisfa partecipare. Si vedrà quale sarà la nostra possibilità di azione”.

Queste le parole di Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, l’europarlamentare ha poi proseguito specificando: “Sedersi al tavolo non significa essere d’accordo, ma partecipare alla discussione e, probabilmente, anche prendere le difese dei palestinesi, verso quei due popoli e due Stati che nessuno è riuscito a realizzare. L’ONU ci prova da 80 anni e il risultato è fallimentare”.

E sul voto di fiducia al Governo, Roberto Vannacci ha poi specificato: “Abbiamo portato il governo a mettere la fiducia, abbiamo svelato una debolezza, ma eravamo consapevoli che i nostri tre voti non ne avrebbero minato la stabilità. Abbiamo votato a supporto del governo perché ci inquadriamo nel centrodestra e non siamo la stampella della sinistra, non operiamo per far cadere il governo. In modo altrettanto convinto abbiamo votato il no al riarmo ucraino: la nostra posizione è diversa da quella di una sinistra finta pacifista che vota no per far cadere il governo e non ha soluzioni. Il nostro partito è di destra vera e pura. La ricerca di persone che possano avere ruoli decisivi all’interno del partito è una delle sfide più importanti. Non chiudo la porta a nessuno, che si tratti di CasaPound o di Askatasuna: mi interessano le idee, non chi le porta. Anche a Bruxelles ho votato favorevolmente a proposte dell’estrema sinistra”.

Infine, concludendo il suo intervento, Vannacci ha ulteriormente affermato: “L’Italia va rilanciata, annullando il Green Deal, che ha ridotto in povertà l’Europa, e bloccando l’ingresso degli immigrati clandestini, perché si è creata una competizione tra i disperati che vengono da fuori e i poveri autoctoni. Sono per il sì al referendum, perché pone il serio problema della libertà di un giudice di agire secondo coscienza. Se questo giudice dipende da un singolo CSM allora posso pensare che venga influenzato. La proposta di avere due CSM, formati da persone sorteggiate, amplia sicuramente la libertà del giudice e la possibilità di avere una magistratura indipendente”.