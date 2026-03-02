lunedì, Marzo 2, 2026
Trento. Dal 2 al 9 marzo: “Ribelli. Libere. Indomite. Storie di donne protagoniste raccontate dal cinema.”

In occasione della Giornata internazionale della donna 2026, il Comune di Trento promuove, attraverso la Biblioteca Comunale di Trento, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle storie e dei percorsi femminili nel cinema.

Da lunedì 2 marzo al 9 marzo, la sala Manzoni della sede centrale della Biblioteca di via Roma ospita Ribelli. Libere. Indomite. Storie di donne protagoniste raccontate dal cinema.

Un percorso tematico che propone una selezione di circa cento Dvd dedicati a figure femminili forti e significative. L’esposizione, allestita nel corridoio adiacente alla sala, intende offrire alla cittadinanza un’occasione di riflessione sul valore della parità di genere e sulla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sull’inclusione.

Il cinema, specchio dei cambiamenti sociali, diventa così strumento di racconto e approfondimento: i film selezionati danno voce a esperienze e biografie diverse, celebrando la forza, la resilienza e la capacità di autodeterminazione delle donne. La proposta esplora i temi dei diritti, dell’emancipazione e della libertà personale, attraversando generi cinematografici differenti – dall’animazione al dramma, dal biografico al film di denuncia sociale.

Tra i titoli presenti figurano opere come “C’è ancora domani“, “La sposa turca“, “Il matrimonio di Tuya“, “Acrid“, accanto a classici come “Thelma & Louise“, “Erin Brockovich. Forte come la verità” e “Frida“. Non manca “Barbie“, riconosciuto come un manifesto femminista contemporaneo capace di affrontare, con ironia e satira, temi quali sorellanza e decostruzione del patriarcato.

Tutti i Dvd esposti sono disponibili per il prestito. Qualora il titolo desiderato non fosse presente tra quelli esposti sul tavolo, è possibile effettuare una ricerca nel catalogo oppure rivolgersi alle bibliotecarie presenti in sala per ricevere assistenza.

(Fonte e per maggiori informazioni: Comune di Trento)

