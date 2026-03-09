Un ritrovamento che riapre il dossier Galileo

La scoperta di ampie annotazioni autografe di Galileo Galilei in una rara stampa cinquecentesca dell’Almagesto di Tolomeo, rappresenta uno dei ritrovamenti più significativi degli ultimi decenni per la storia della scienza. Le note, identificate nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, risalgono con ogni probabilità agli anni intorno al 1590, quando Galileo era ancora un giovane docente e non aveva ancora compiuto le osservazioni telescopiche che lo avrebbero reso celebre.

Il valore del ritrovamento, pubblicato sulla rivista scientifica Science, non sta solo nell’autografia ma nel fatto che queste pagine mostrano un Galileo in formazione, immerso nello studio del testo che per quattordici secoli aveva definito la struttura del cosmo. La scoperta, effettuata da Ivan Malara, assegnista di ricerca all’Università di Milano, è stata confermata da perizie grafiche e presentata ufficialmente a Firenze, aggiunge un tassello decisivo alla ricostruzione del rapporto tra il giovane Galileo e l’Almagesto.

L’Almagesto come palestra intellettuale

L’Almagesto era il vertice della tradizione astronomica antica: un sistema geocentrico complesso, fondato su geometria e osservazioni, che aveva resistito a ogni tentativo di revisione. Galileo, spesso rappresentato come l’icona della rottura con la tradizione, appare qui come un lettore attento, metodico, capace di:

analizzare criticamente i passaggi più tecnici;

annotare alternative e obiezioni;

misurarsi con la matematica tolemaica per comprenderne punti di forza e limiti;

dialogare con il testo come farebbe un matematico esperto, non un polemista.

Questa immagine contrasta con la narrazione semplificata del “rivoluzionario istintivo” e restituisce un Galileo che costruisce la propria originalità dall’interno della tradizione, non contro di essa.

Il Salmo 145: un indizio inatteso

Fra le annotazioni spicca la trascrizione del Salmo 145 su una pagina bianca del volume. È un dettaglio sorprendente: non esistono altre copie note dell’Almagesto annotate con riferimenti biblici, e la presenza di un salmo in un contesto matematico suggerisce un gesto meditativo, forse rituale.

Fonti seicentesche ricordano che Galileo pregava prima di affrontare l’Almagesto, e questo frammento sembra confermare una dimensione personale spesso ignorata: un giovane scienziato che vive la ricerca come esercizio intellettuale e spirituale insieme.

Come queste note cambiano la nostra idea di Galileo

Le annotazioni mostrano un Galileo che:

conosce profondamente Tolomeo, al punto da citarlo con precisione nelle dispute accademiche;

comprende i limiti interni del sistema geocentrico;

valuta il modello eliocentrico non come provocazione filosofica, ma come risposta più coerente ai criteri matematici della tradizione;

sviluppa la propria posizione in modo graduale, attraverso studio, confronto e critica.

Questa prospettiva permette di leggere la rivoluzione galileiana non come un gesto improvviso, ma come il risultato di un lungo lavoro di assimilazione e superamento della scienza antica.

Una scoperta che apre nuove piste di ricerca

Il ritrovamento solleva domande cruciali per la storia della scienza:

Quale fu il ruolo della formazione matematica tradizionale nella nascita dell’astronomia moderna?

Come si costruisce una rivoluzione scientifica dall’interno di un paradigma consolidato?

Quali altri testi annotati da Galileo potrebbero essere ancora nascosti nelle biblioteche europee?

In che modo la dimensione religiosa personale influenzò il suo rapporto con la cosmologia antica?

La copia fiorentina dell’Almagesto diventa così un laboratorio per ripensare la transizione dal mondo tolemaico a quello copernicano.

Un ritratto più complesso del giovane Galileo

Le note marginali rivelano un Galileo:

rigoroso e filologo della matematica antica;

critico ma rispettoso della tradizione;

capace di unire tecnica, intuizione e spiritualità;

impegnato a costruire la propria visione del cosmo attraverso lo studio dei classici.

È un’immagine più ricca e più umana del padre della scienza moderna, che ci invita a ripensare la rivoluzione scientifica come un processo di trasformazione lenta, profonda e radicata nella storia.

Primo Mastrantoni – presidente Comitato tecnico-scientifico di Aduc