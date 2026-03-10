MUSE Fuori Orario. Venerdì 13 marzo: “Sport mode on”

Ripartono con una serata tutta declinata al tema sportivo i “MUSE Fuori Orario”, le iniziative serali del museo dedicate alle/ai giovani con un’aperura fino a tarda notte.

Con “Sport mode on”, venerdì 13 marzo 2026 dalle 20 alle 24, il MUSE diventa una vera e propria arena dove, tra sfide di freccette, scacchi giganti, Taekwon-do e molto altro, sarà possibile mettere alla prova corpo e mente.

Grazie ai contenuti della mostra “Oltre il traguardo” e alle attività proposte sui cinque piani del museo, sarà interessante scoprire la psicologia dietro alle performance, misurare i propri salti da ninja e creare una bevanda isotonica. All’ingresso, verrà consegnata la propria punch card: una vera tabella di marcia per collezionare timbri e superare ogni prova, con tanto di estrazione finale. L’evento ha ingresso a pagamento, con tariffa ridotta.



Programma:

Dalle 20 alle 24, a ciclo continuo:

Play it, ai quattro angoli della lobby sarà possibile provare a fare dei tiri a canestro, giocare a freccette, cimentarsi in una partita gigante a scacchi e provare a rompere delle tavolette con delle tecniche di taekwon-do.

Equilibrio da ninja e salti da canguro. Le postazioni Euleria Health sfideranno le/i partecipanti a colpire dei bersagli mantenendo l’equilibrio su una pedana. Inoltre, la tecnologia inerziale permetterà di misurare la potenza e l’altezza del salto, per un allenamento completo da atleta del futuro.

Missione di esplorazione olimpica. Una volta raccolti tutti i timbri, la mostra “Oltre il traguardo” apre i suoi campi da sitting volley, tennis tavolo e floor curling per prove olimpiche. Senza dimenticare le sfide con il RowERG e lo SkiERG. A cura di MUSE e A.S.D. PROSPORT.

Alle 20.15, 21.00, 21.45, 22.30 e 23.15:

Dentro la Competizione – Cosa succede nella testa sotto pressione? Un’esperienza ad alta intensità per comprendere cosa accade “dentro la testa” quando la pressione sale. Attraverso sfide strutturate, si esplorerà il ruolo della responsabilità, della gestione dell’errore e dell’attivazione emotiva nei momenti decisivi, nello sport come nella vita. A cura di dott.ssa Brunella Valenti, psicologa dello sport.

Quiz da record! Atleti, animali e leggi della fisica: la sfida è servita! Dallo scatto del centometrista al balzo del ghepardo, ogni impresa nasconde un segreto scientifico. Mettiti in gioco, rispondi alle domande e scopri l’esemplare da podio che è in te. A cura di MUSE e Officina dinamica.

Energia & idratazione: la strategia vincente. L’incontro permette di scegliere gli alimenti giusti per prima, durante e dopo l’allenamento e preparare una bevanda isotonica fatta in casa per massimizzare energia e idratazione. A cura di dott.ssa Alberta Miori, nutrizionista.

Quando i dati scendono in campo. In una partita di basket avvengono oltre 200 eventi tra punti e falli. L’evento racconta come l’analisi del movimento e l’intelligenza artificiale stanno trasformando il gioco: dalla virtualizzazione delle abilità dei campioni a un futuro immersivo che porta spettatori e atleti direttamente dentro l’azione. A cura di Prof. Nicola Conci (Università di Trento) in collaborazione con Speck&Tech.



La mostra Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport

Dal 1° febbraio al 27 settembre 2025

Come si prepara un’/un atleta per affrontare una gara olimpica o paralimpica? Come si allena, che attrezzature utilizza e quanto incide la tecnologia e lo studio dei materiali sui risultati ottenuti? La mostra non solo invita a scoprire come la scienza e la tecnica, applicate agli allenamenti di atlete e atleti, consentano loro di raggiungere prestazioni sportive di altissimo livello, ma promuove l’attività sportiva quale pratica di salute e di benessere.

Appuntamenti successivi

Venerdì 8 maggio 2026, tema educazione sessuale

Venerdì 18 settembre 2026, tema cinema

Venerdì 13 novembre 2026, tema biodiversità

(Fonte: MUSE)