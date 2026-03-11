mercoledì, Marzo 11, 2026
“Educazione finanziaria, per davvero” di Bank Station

IL LIBRO

La finanza per la maggior parte di noi è un concetto lontano e complesso, un affare per pochi e soprattutto per ricchi. Non sembra toccare la vita di tutti i giorni delle persone comuni, quelle per cui i soldi sono tutt’altro che un’astrazione o una formula matematica.

Invece è tutto il contrario. La vita di ciascuno è costellata di scelte finanziarie, dal giorno in cui prendiamo la prima paghetta a quando andiamo (forse) in pensione, passando per l’apertura del primo conto corrente, l’accensione del primo mutuo, la scelta di un piano di accantonamento o di un pacchetto azionario.

La finanza non è un misterioso abracadabra o un modo per generare soldi dal nulla; è piuttosto lo strumento che ci aiuta a gestire i nostri soldi.

L’intero universo della finanza – rendimento, rischio, investimenti, credito, assicurazioni – scaturisce da questo dilemma: spendere ora o spendere dopo?

Il primo manuale di Bank Station, realtà online nel campo della finanza, ci insegna a
rispondere a questa domanda in modo da organizzare i nostri soldi per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi, a definire un budget (che sia per una vacanza o per una nuova attività), scegliere i prodotti finanziari più adatti ai nostri bisogni, come e quando chiedere un finanziamento, come e perché investire, come e quando assicurarci.

GLI AUTORI

Bank Station nasce nel 2019 per iniziativa di Francesco Namari e Luca Dann.
Entrambi laureati in Economia all’Alma Mater di Bologna e con un master in Economia alla London School of Economics, Francesco e Luca lavorano poi per diversi anni nel settore finanziario di Londra e Milano. Bank Station nasce come un podcast ma oggi è una realtà leader nell’educazione finanziaria online raggiungendo una community di quasi 350 mila follower.

(Fonte e photocredit: Longanesi)

