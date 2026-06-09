Trento. Educazione finanziaria: mercoledì 10 giugno “Oro nero, oro bianco, oro giallo”

La Biblioteca comunale di Trento, sede centrale di via Roma, mercoledì 10 giugno alle 17.30 nella sala degli Affreschi, propone l’incontro di educazione finanziaria Oro nero, oro bianco, oro giallo.

Un appuntamento pensato per offrire alla cittadinanza strumenti di lettura e interpretazione del complesso scenario internazionale. Dal 28 febbraio 2026, infatti, la già cronica instabilità politica e commerciale del Medio Oriente ha registrato una nuova e drammatica escalation, con gravi conseguenze sulla popolazione ed immediate ripercussioni sui mercati globali dell’energia. Alcuni analisti hanno definito questo evento un vero e proprio “cigno nero”, capace di generare incertezza e volatilità a livello mondiale.

L’incontro intende rispondere ad alcune domande cruciali: si tratta davvero di un “cigno nero”? Quanto potrà durare questa fase? Quali effetti sono già visibili e quali potrebbero interessare i mercati finanziari nei prossimi mesi?

A discuterne saranno Guido Giovannardi, esperto di informazione finanziaria e formazione, e Francesco Terreri, giornalista di “il T quotidiano” e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità Ets. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

L’iniziativa rientra nel Patto per la lettura della Città di Trento, il programma che promuove la diffusione della cultura del libro e della lettura attraverso collaborazioni, eventi e percorsi condivisi.

(Fonte e per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Trento)