Bollette. In Trentino- Alto Adige, nel 2025, spesi in media 2.276 euro a famiglia

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie della regione per luce e gas?

Secondo l’analisi* di Facile.it, in Trentino-Alto Adige, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.276 euro.

Nello specifico, nel 2025, secondo il portale a pesare maggiormente sulle tasche degli abitanti del Trentino-Alto Adige è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.548 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Trentino-Alto Adige hanno dovuto mettere a budget 728 euro.Il Trentino-Alto Adige risulta essere la regione d’Italia dove si è speso più per il gas.

Su questi dati, gli esperti di Facile.it hanno commentato: “Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino. Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari”.

L’andamento provinciale della bolletta elettrica

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 7.300 utenze in Trentino-Alto Adige – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno?

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Bolzano; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.626 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 796 euro. In provincia di Trento, invece, le famiglie hanno speso in media 697 euro a fronte di consumi pari a 2.218 kWh.

L’andamento provinciale della bolletta del gas

Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica non cambia: Bolzano si conferma la provincia del Trentino-Alto Adige con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.645 euro (a fronte di un consumomediodi 1.346 Smc). Mentre in provincia di Trento, a fronte di consumi pari a 1.233 Smc, la spesa media è stata di 1.516 euro.

Di seguito riportiamo la tabella di Facile.it sulla spesa media dello scorso anno in Trentino-Alto Adige per luce e gas:

Provincia Stima bolletta elettrica (2025) Stima bolletta gas

(2025) Bolzano € 796 € 1.645 Trento € 697 € 1.516 Trentino-Alto Adige € 728 € 1.548 Italia € 738 € 1.317

(Fonte: Facile.it)