Antibiotici: fino a quando funzioneranno?

12.000 persone muoiono ogni anno in Italia per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici: cosa si può fare per evitare questa vera e propria catastrofe?

Alla domanda (e a quelle del pubblico) risponderà, venerdì 20 marzo all’auditorium di Palazzo dei Panni, un gruppo di esperti.

L’antibiotico-resistenza è un problema e una minaccia per la salute pubblica e per i sistemi sanitari a livello globale. Se le tendenze non si invertiranno, entro il 2050 potrebbe divenire la prima causa di morte, prima dei tumori e delle malattie cardiovascolari.

L’ Italia detiene in Europa il primato per diffusione di germi resistenti e la situazione è critica anche per il consumo di antibiotici rispetto alla media europea, in ambito sia umano sia veterinario.

Per questo gli Ordini professionali degli infermieri, medici, farmacisti e veterinari della provincia di Trento hanno deciso, dopo aver effettuato aggiornamenti specialistici per i professionisti, di rivolgersi direttamente alla cittadinanza, per migliorarne la consapevolezza.

L’incontro, che inizia alle ore 20 ed è a ingresso libero, è introdotto dagli interventi «Il modello One Health e la necessità di lavorare insieme» del dott. Paolo Bortolotti, coordinatore della Commissione ambiente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento (Omceo), e «L’antibiotico-resistenza: cos’è e perché è un problema grave» del prof. Massimiliano Lanzafame, professore presso l’Unità operativa malattie infettive dell’Asuit di Trento.

Quindi il dibattito sarà guidato dalle domande più comuni rivolte agli specialisti, con gli interventi di un infettivologo, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un farmacista, un infermiere, un odontoiatra e un veterinario.

A seguire, spazio alle domande del pubblico e, in chiusura (indicativamente alle 21.30), le conclusioni, rispondendo alla domanda: «Cosa possiamo fare?»

(Fonte: Comune di Arco)