Biblioteca comunale. Fino al 21 marzo: “Un premio esplosivo: i premi Nobel per la letteratura”

Fino a sabato 21 marzo la sala Manzoni, della sede centrale della Biblioteca di via Roma, ospita la mostra bibliografica Un premio esplosivo: i premi Nobel per la letteratura dedicata agli autori vincitori dal 1901 al 2025.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro “Scrivere… da Nobel”, promosso dalla Biblioteca comunale e realizzato tra novembre 2025 e marzo 2026 da due studenti delle scuole superiori.

I ragazzi, guidati dalla loro passione per la letteratura e dal desiderio di approfondire la storia del più prestigioso premio letterario al mondo, hanno svolto un lavoro di ricerca tra scaffali, archivi storici e fonti online.

Tra i libri in mostra ci sono molti testi che appartengono alle collezioni della Biblioteca comunale, tra cui la celebre opera in più volumi “Storia di Roma antica” di Theodor Mommsen, premiato nel 1902, e testi di Sully-Prudhomme Armand, primo autore insignito del Nobel per la Letteratura nel 1901.

Sono inoltre esposte opere dei sei autori italiani che hanno ricevuto il riconoscimento: Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997), accanto a molti altri scrittori premiati nel corso della storia.

A corredo dell’esposizione gli studenti hanno realizzato un fascicolo che raccoglie l’elenco completo dei vincitori del premio Nobel per la letteratura, con brevi note biografiche e le motivazioni ufficiali delle premiazioni, oltre ad alcuni approfondimenti dedicati agli autori più noti oppure maggiormente presenti nei percorsi scolastici.

Istituito nel 1901 per volontà dell’inventore e imprenditore svedese Alfred Nobel, il premio viene assegnato ogni anno a personalità viventi che si sono distinte nei campi della pace, della letteratura, della chimica, della fisica, della medicina e, dal 1969, dell’economia, con l’obiettivo di riconoscere contributi significativi al progresso dell’umanità.

In ambito letterario rappresenta uno dei riconoscimenti culturali più prestigiosi e seguiti a livello internazionale. Nel corso della sua storia è stato assegnato a romanzieri, poeti, saggisti e drammaturghi, ma anche a figure provenienti da altri ambiti del pensiero e della cultura, come i filosofi Rudolf Christoph Eucken, Henri Bergson, Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre che lo rifiutò, lo storico Theodor Mommsen, lo statista Winston Churchill e anche il cantautore Bob Dylan.

La mostra Un premio esplosivo: i premi Nobel per la letteratura offre ai visitatori l’occasione di attraversare oltre un secolo di storia della letteratura mondiale attraverso libri, autori e testimonianze che hanno segnato in modo profondo il panorama culturale internazionale. Tutti i volumi, oltre un centinaio, che fanno parte dell’esposizione sono disponibili al prestito.

(Fonte e per ulteriori informazioni: Biblioteca di Trento)