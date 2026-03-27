Salute. “Prevenzione a tavola per l’84% degli italiani”

Con l’84% degli italiani che, nella scelta dei cibi, indica come criterio molto importante il loro impatto sulla salute, continua l’alleanza tra agricoltori e medici per proporre stili di consumo sani e sostenibili, centrati sul concetto che la prevenzione inizia a tavola.

Ieri e oggi, giovedì e venerdì 26 e 27 marzo, torna dunque il Mercato di Campagna Amica al Gemelli, il primo farmers market avviato all’interno di un ospedale italiano.

L’iniziativa si inserisce nel protocollo d’intesa tra Coldiretti–Campagna Amica, la Fondazione Aletheia e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS nato con l’obiettivo di portare il cibo agricolo italiano, tracciato e di qualità all’interno dei luoghi della cura, promuovendo corretti stili alimentari, educazione alla salute e un rapporto diretto tra produttori e cittadini, a partire da pazienti, familiari, operatori sanitari e personale della struttura.

Un modello innovativo che apre la strada a nuove forme di collaborazione tra mondo agricolo e sistema sanitario, mettendo al centro la qualità del cibo come valore fondamentale per la salute delle persone e della collettività. Sempre più evidenze scientifiche dimostrano, infatti, come le scelte a tavola siano determinanti nella prevenzione delle patologie croniche più diffuse.

Accanto alle eccellenze contadine proposte da una ventina di aziende agricole è stato organizzato un spazio a cura di dottori e dietisti del Gemelli insieme alla Fondazione Aletheia, in cui i cittadini possono avere informazioni e consigli su alimentazione e salute.

Il mercato al Gemelli rientra nella strategia Coldiretti per la promozione di abitudini alimentari corrette, avviata quasi venticinque anni fa con il Patto col Consumatore e che negli ultimi anni ha visto la messa in campo di una serie di iniziative, l’ultima delle quali il manifesto sottoscritto con Filiera Italia e alla Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) per la tutela della salute dei bambini, in particolare nei primi mille giorni di vita, cruciali il loro sviluppo futuro.