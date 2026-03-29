Trento. Biblioteca: gli eventi della settimana

Per la settimana in arrivo la Biblioteca comunale di Trento propone un calendario di iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.

Le proposte coinvolgono bambini, ragazzi e famiglie in diversi quartieri della città, con appuntamenti pensati per stimolare la curiosità, favorire l’incontro e la partecipazione.

Fino a lunedì 20 aprile, nella sede centrale di via Roma, al secondo piano, è possibile visitare la vetrina tematica Trento in giallo, rosa e noir, dedicata alla narrativa di genere ambientata in città. L’esposizione, che raccoglie circa trenta volumi, invita a scoprire vie, piazze e palazzi attraverso lo sguardo letterario dei romanzi che hanno scelto Trento come scenario. Tra le pagine dei libri in rassegna si incontrano detective improvvisati, investigatori di professione, storie d’amore nate sotto la neve e segreti sepolti nelle pieghe di una terra di confine.

La selezione comprende opere di autori affermati ed esordienti, offrendo uno spaccato della vivacità della narrativa locale e restituendo un’immagine originale e suggestiva del territorio. Per il genere giallo e noir fanno parte della rassegna Nero Trentino di Walter Giacomazzi, Sotto il cielo di Trento di Maurizio Manini, Non si ammazzano i poveri cristi: le inchieste del commissario Frizzera di Massimo Pisetta, Tracce parallele di Mauro Zanetti e In obliquo nella notte di Chiara Arrighetti. Tra i romanzi rosa sono presenti B-Loved: la ragazza dei coltelli della trilogia di Paola e Daniela Fabbri e La mia città: una storia quasi d’amore di Valentino Corona. Completano la proposta altri titoli, tra cui il romanzo fantastorico Il sapore della ruggine di Pierpaolo Prastaro, ispirato a una storia vera. Tutti i volumi esposti sono disponibili per il prestito.

Il programma settimanale entra nel vivo già da martedì 31 marzo, con due appuntamenti dedicati ai più piccoli. Alla biblioteca di Sopramonte, dalle 16.30, ci sarà Leggiamo una storia?, letture di albi illustrati a cura dei ragazzi in Servizio Civile, mentre alle 16.45, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, si terrà Bear in mind!, laboratorio di inglese per bambini dai 3 ai 6 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0461 889559 oppure scrivendo all’indirizzo biblioteca.ragazzi@comune.trento.it.

Mercoledì 1 aprile, alla biblioteca di Meano dalle 17, si terrà l’incontro settimanale Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 2 aprile, dalle 9 alle 12, la biblioteca Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alla biblioteca di Povo, torna Storie in fiore, letture di albi illustrati per i più piccoli.

Venerdì 3 aprile, a partire dalle 14.30, le sedi periferiche di Povo, Gardolo e Mattarello ospiteranno spazi dedicati ai giochi da tavolo, aperti a tutte le età, mentre alla Palazzina Liberty l’appuntamento sarà rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni.

(Fonte e per il programma completo e modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)