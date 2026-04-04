Orchidee rare al Parco delle Terme di Levico con Tulipomania 2026

Al Parco delle Terme di Levico, accanto ai tulipani, arrivano anche le orchidee rare. La novità della primavera 2026 sarà inaugurata venerdì 10 aprile alle 14.30 nella serra del parco, all’interno del programma di Tulipomania, la manifestazione che da venerdì 10 a domenica 12 aprile porterà nel parco oltre 100 varietà di tulipani in esposizione e la fioritura di 50 mila bulbi nei prati storici. L’ingresso è libero e gratuito.

L’esposizione di orchidee rappresenta una delle principali novità di questa quinta edizione. Il programma ufficiale la definisce una “nuova mostra permanente” che arricchisce la serra del parco e offre al pubblico un percorso dedicato a uno dei gruppi botanici più vasti e affascinanti, con circa 28 mila specie. L’obiettivo è divulgativo, ma l’interesse della collezione va oltre l’aspetto didattico: si tratta infatti di esemplari rari e poco comuni, capaci di attirare sia gli appassionati sia i semplici curiosi.

Tra le piante esposte figurano la Fredclarkeara After Dark, spesso indicata come “orchidea nera”, le orchidee ragno, la Schomburgkia superbiens, il Bulbophyllum maximum con la sua infiorescenza a lama di coltello, collezioni di Catasetinae, Vandeae e Stanhopeinae, oltre a varietà molto rare come Clowesia dodsoniana e Cycnoches peruvianum, nota per la fioritura a cascata. È una selezione che punta sulla spettacolarità delle forme, ma anche sul valore botanico della raccolta.

Dietro la mostra c’è anche una vicenda personale che le attribuisce un significato ulteriore. Le orchidee sono state donate da Francesca Dalvit, che ha scelto di preservare l’unitarietà della collezione raccolta da Gioachino Franzelli, appassionato coltivatore e suo compagno di vita, scomparso prematuramente. In questo senso l’esposizione non è solo un’iniziativa floreale, ma anche un gesto di continuità e memoria consegnato a un luogo pubblico.

La mostra sarà visitabile nelle tre giornate di Tulipomania, dal 10 al 12 aprile, negli stessi giorni in cui il Parco delle Terme di Levico ospiterà visite storico-botaniche, laboratori per bambini, attività floreali per adulti e un incontro letterario conclusivo dedicato ai giardini delle scrittrici. Per il pubblico, dunque, l’appuntamento non si limita alla consueta fioritura dei tulipani, ma si allarga a un’offerta più ricca, che unisce paesaggio, divulgazione e valorizzazione di un patrimonio botanico insolito.

Sabato 11 e domenica 12 aprile, inoltre, sono previsti momenti divulgativi dedicati al mondo delle orchidee con la presenza di coltivatori appassionati, affiancando così la dimensione spettacolare della mostra a quella più strettamente informativa.

Qui informazioni dettagliate sul programma