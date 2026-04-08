Le Iene, anticipazioni 8 aprile: Erba, Bonicelli e odio online

“Le Iene” torna in prima serata su Italia 1 mercoledì 8 aprile con una puntata che, almeno nelle anticipazioni diffuse da Mediaset, punta su tre filoni molto diversi ma tutti ad alto impatto: i meccanismi dell’odio online trasformato in business, la storia del ginnasta azzurro Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente che ha cambiato la sua vita e un nuovo approfondimento sul caso della strage di Erba. Alla conduzione restano Veronica Gentili e Max Angioni, con Samurai Jay tra gli ospiti in studio.

Uno dei servizi più attesi è quello firmato da Gaston Zama sull’“economia dell’indignazione”, cioè quel sistema digitale in cui contenuti provocatori, polemiche e conflitti vengono spinti in rete per aumentare visibilità, interazioni e quindi ricavi pubblicitari. Secondo quanto anticipato, l’inchiesta proverà a mostrare come, sulle piattaforme, consenso e dissenso finiscano spesso per produrre lo stesso effetto economico: far crescere l’engagement. Nel servizio compare anche Michelle Comi, indicata come figura utile a leggere dall’interno la logica della provocazione come leva di visibilità.

Sul fronte umano e sportivo, Nicolò De Devitiis incontra invece Lorenzo Bonicelli, 24 anni, considerato uno dei talenti più promettenti della ginnastica artistica italiana. Il servizio ripercorre l’incidente avvenuto durante le Universiadi di Essen, in Germania, quando una caduta agli anelli gli ha provocato gravi conseguenze alla colonna vertebrale e al midollo spinale. Nelle anticipazioni, Bonicelli racconta il percorso affrontato dopo l’evento, tra interventi, riabilitazione e paralisi, in un passaggio che si annuncia tra i più intensi della serata. Durante l’incontro, il giovane atleta esprime anche il desiderio di parlare con il rapper Shiva, che lo saluta in videochiamata.

Più delicato, come prevedibile, il capitolo dedicato alla strage di Erba. Nelle anticipazioni del programma si parla di nuovi elementi e testimonianze che metterebbero in discussione alcuni punti dell’impianto accusatorio, a partire dal cosiddetto alibi del McDonald’s. Il servizio di Max Andretta, secondo quanto riferito, si inserisce nel più ampio confronto giudiziario e mediatico che da tempo accompagna la vicenda di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati in via definitiva.

La nuova puntata conferma così la linea editoriale del programma: tenere insieme cronaca, attualità, racconto personale e temi ad alta tensione pubblica. “Le Iene” andrà in onda mercoledì 8 aprile in prima serata su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma e sui canali digitali del programma.