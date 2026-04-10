Riva del Garda, dal 13 aprile la mostra “Legno, ferro, terra e fuoco” alla Galleria Craffonara

Dal 13 al 23 aprile la Galleria civica «Giuseppe Craffonara» di Riva del Garda ospita la mostra di scultura Legno, ferro, terra e fuoco. Percorsi materici tra tradizione e ricerca, promossa dall’associazione Amici dell’arte.

L’esposizione mette al centro la materia come linguaggio espressivo, proponendo un percorso che attraversa tecniche, lavorazioni e sensibilità diverse. In mostra ci sono opere realizzate in legno, ferro, raku, terracotta e paperclay, insieme a lavori al tornio e assemblaggi che uniscono legno e metallo.

L’idea è quella di far dialogare tradizione artigianale e ricerca contemporanea, mostrando come materiali antichi e processi manuali possano ancora offrire forme nuove di espressione artistica. È proprio questo intreccio tra saper fare, sperimentazione e attenzione alla materia a costruire il senso del percorso espositivo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni con ingresso libero, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Giovedì 23 aprile, alle 18, è previsto il finissage con un intervento di Luciana Calzà.

Negli stessi giorni, a Riva del Garda, ci sarà spazio anche per un’altra iniziativa culturale: da giovedì 16 a sabato 18 aprile la biblioteca civica ospiterà il mercatino del libro usato, con circa 1300 volumi tra narrativa per adulti, saggistica e libri per bambini e ragazzi. Si tratta dei libri selezionati per la dismissione nell’ambito della revisione del patrimonio documentale 2020-2024. I volumi saranno disponibili a offerta libera, con un minimo di tre euro a copia, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.