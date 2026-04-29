Festa di Pratosaiano 2026, otto serate tra musica, cucina e tradizione

Torna dall’8 al 16 maggio la grande festa di Pratosaiano, arrivata alla 111ª edizione. L’associazione Sant’Isidoro presenta Pratosaiano 2K26, otto serate dedicate a tradizione, musica, ballo, spettacoli, giochi, cucina tipica e ospiti speciali.

La manifestazione, tra gli appuntamenti più sentiti della comunità arcense, si svolgerà anche in caso di pioggia grazie alla grande tensostruttura allestita per l’occasione. Per agevolare l’afflusso del pubblico sarà inoltre attivo un bus navetta gratuito tutti i venerdì e sabato, dalle 18 alle 2 di notte, dal parcheggio Alla Sarca di Caneve.

Il programma della festa conferma il carattere popolare e familiare dell’evento, ma introduce anche alcune novità. Tra queste il “Sentiero dei sapori”, in programma domenica 10 maggio: un percorso pianeggiante tra giochi e degustazioni nelle campagne di Pratosaiano, pensato per tutti e in particolare per le famiglie con bambini.

La festa si aprirà venerdì 8 maggio con la Fanfara alpina di Riva del Garda, la cucina con panini e patatine, il pasta party gratuito e la musica del Corrado Summer Tour 2026. Sabato 9 maggio spazio ai piatti tipici, all’esibizione del gruppo Asd Gymnica e alla serata con Kiara Giorgianni, Zan-F, Alex Time e Gabriele Purin.

Domenica 10 maggio sarà il giorno più legato alla tradizione religiosa e agricola del paese: alle 10 si terrà la santa messa in onore del patrono Sant’Isidoro, seguita dalla processione e dalla benedizione dei mezzi agricoli. La giornata proseguirà con aperitivo, pranzo con piatti tipici, musica, balli di gruppo, spettacolo per bambini con il Mago Polpetta, Sentiero dei sapori e live music con gli Mg Project.

Il programma proseguirà martedì 12 maggio con il doppio torneo di calcio balilla e trisac, mentre mercoledì 13 maggio sarà la volta del secondo torneo di burraco di Pratosaiano, con iscrizioni, aperitivo di benvenuto, primo piatto e premiazioni.

Giovedì 14 maggio nella tensostruttura è prevista l’“Apericena all’italiana” con pizza, spritz, birra, karaoke e musica. Nella stessa serata, nel piazzale dell’azienda agricola Bertamini, si terrà anche il “Concerto di primavera” della Camerata musicale “Città di Arco”, diretta dal maestro Alessandro Giannotti, con musiche di Vivaldi, Mozart, Rota e Morricone.

Venerdì 15 maggio la festa ripartirà con danza, cucina, piatto tirolese, live music degli Oltreverso Band e una serata dance con Hellen, Stefanuti e Filloz. Gran finale sabato 16 maggio con “L’ultima notte”, la serata più attesa: in consolle Le Donatella, resident dj Alex Tozzo & Paolo P e special guest Alex The Voice.

La 111ª edizione è stata presentata a Palazzo Marcabruni-Giuliani alla presenza del vicesindaco Marco Piantoni, dell’assessore Mattia Mascher e dei rappresentanti dell’associazione Sant’Isidoro. Cesare Bertamini ha ricordato la storia dell’associazione, nata nel 1913 per costruire la chiesa dedicata a Sant’Isidoro, patrono delle attività agricole, dove nel 1915 venne celebrata la prima messa.