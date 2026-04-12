Trento. Biblioteca Comunale: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di attività ed eventi della Biblioteca Comunale con appuntamenti per tutte le età, diffusi nelle diverse sedi periferiche.

Martedì 14 aprile si terrà il secondo incontro del ciclo Conosciamo la Casa circondariale di Spini di Gardolo. Dalle 17.30 alle 19, nella sala degli Affreschi della sede centrale di via Roma, Amedeo Savoia, Salvina Gagliardo e Angela Lopiano dialogheranno con Michela Grazzi di Radio Italia Anni ’60, offrendo uno sguardo articolato e complementare sulla realtà del carcere. Attraverso le loro esperienze e i loro libri, gli autori affronteranno il tema della detenzione come spazio possibile di cambiamento e riflessione, mettendo in luce il valore della rieducazione, della responsabilità e della dignità umana anche nei contesti più difficili.

Mercoledì 15 aprile alla biblioteca dell’Argentario, dalle 16.30 alle 17.30, è in programma Tea time stories in English, letture in lingua inglese per bambine e bambini a partire dai 3 anni. Mentre a Meano, dalle 17 alle 18.30, c’è Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti dai 6 anni in su.ù

Giovedì 16 aprile, dalle 9 alle 12, alla biblioteca dell’Argentario si terrà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra in un più ampio programma diffuso sul territorio comunale, con appuntamenti periodici anche a Meano e alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty. Sempre giovedì 16 aprile, nel pomeriggio si svolgeranno due appuntamenti dedicati alle letture per i più piccoli. A Povo, alle 16.30, ci sarà Le storie del giovedì, mentre alla biblioteca della Clarina alle 17 si terrà Storie di primavera.

Venerdì 17 aprile, alle 14.30, alla biblioteca di Povo torna l’incontro settimanale Spazio giochi da tavolo per trascorrere qualche ora di allegria e divertimento. L’accesso è libero e aperto a tutte le età. Lo stesso giorno a Ravina, dalle 15 alle 17, ci sarà l’incontro Un libro ben scelto ti salva da tutto, persino da te stesso, dedicato ai consigli di lettura a cura di Lucia Oss.

Sabato 18 aprile, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, dalle 10.30 alle 11.30 letture in inglese per bambini con It’s story time!. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, nella sede centrale di via Roma si svolgerà un appuntamento dedicato ai giochi da tavolo in collaborazione con l’associazione Ludimus. Un pomeriggio aperto a tutti, in cui sarà possibile sperimentare giochi di ruolo, strategia e intrattenimento guidati dagli esperti dell’associazione.



(Fonte e per il programma completo: Biblioteca comunale di Trento)