Trento, inaugurata al Talamo la nuova palazzina per Virtus e arbitri

Campo Talamo, inaugurata la nuova palazzina multiservizi per Virtus calcio e arbitri

Al campo da calcio Talamo di via Maso Smalz, a Trento, è stata inaugurata sabato la nuova palazzina multiservizi destinata a migliorare gli spazi a disposizione delle realtà che utilizzano quotidianamente l’impianto. L’intervento, dal valore complessivo di 700 mila euro, rinnova in particolare la sede della Virtus calcio e quella della sezione arbitri di Trento.

La nuova struttura sostituisce un edificio ormai datato di circa 150 metri quadrati e porta la superficie complessiva a quasi 270 metri quadrati, con ambienti più ampi e funzionali rispetto al passato. Al suo interno trovano posto gli spazi dedicati alla vita societaria della Virtus, un piccolo bar pensato anche per i momenti di aggregazione, aree di magazzino, la sede degli arbitri e alcuni locali di servizio per il custode e per le altre realtà sportive che gravitano attorno al campo.

L’intervento ha riguardato anche l’area esterna, con nuove linee a servizio della palazzina e opere dedicate alla gestione delle acque meteoriche, con l’obiettivo di rendere l’intero complesso più efficiente e funzionale.

Per l’amministrazione comunale, ricorda l’ufficio stampa del Comune di Trento, si tratta di un investimento che va oltre l’aspetto infrastrutturale. Il sindaco Franco Ianeselli ha sottolineato il valore sociale dello sport, ricordando che le squadre non sono soltanto luoghi di agonismo, ma spazi di socialità, apprendimento delle regole e fair play, attorno ai quali si costruiscono comunità coese e solidali.

Soddisfazione anche da parte della Virtus calcio. Il presidente Luciano Franceschini ha parlato della fine di un’attesa durata anni e di una sede finalmente adeguata alle esigenze della società e del pubblico. Un risultato che arriva inoltre a ridosso di un anniversario importante: nel 2027 la Virtus compirà 80 anni.