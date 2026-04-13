Trump contro Papa Leone XIV: lo scontro che riporta in scena Peppone e don Camillo

Nello scontro che oggi oppone Donald Trump a Leone XIV non c’è soltanto la rottura politica fra la Casa Bianca e il Vaticano. C’è qualcosa di più antico, e per questo più rivelatore: il riaffiorare di una grammatica del conflitto che il lettore italiano conosce bene, quella di Peppone e don Camillo. Non una metafora letteraria, ma una chiave per leggere ciò che si è consumato in queste settimane intorno alla guerra con l’Iran.

Il fatto, in sé, è già di per sé eloquente. Il 13 aprile 2026, di ritorno dalla Florida a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth un lungo post in cui definisce il Pontefice “debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera”, arrivando a sostenere che “se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”. Parole che sono come un attacco senza precedenti di un capo di Stato americano a un pontefice in carica.

L’innesco, del resto, è noto. Il 7 aprile, fermandosi con i giornalisti all’uscita delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, Leone XIV aveva commentato l’ultimatum lanciato da Trump all’Iran con una formula nettissima: “Questo veramente non è accettabile”. Non un’allusione, ma un giudizio. Il Papa parlava di “una questione morale per il bene del popolo” e invitava a pensare “a tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani totalmente innocenti” che in un’eventuale escalation sarebbero stati le prime vittime. Una posizione coerente con la condanna pronunciata nei giorni successivi sulla logica bellica nel suo complesso.

È in questa cornice che la replica di Trump assume il suo significato vero. Il presidente americano non contesta il Pontefice come autorità morale, sul terreno che gli è proprio. Lo trascina, piuttosto, dentro il proprio campo: lo etichetta come avversario politico interno, “molto liberale”, vicino a tutti coloro che lui ritene come il nemico. Lo ricolloca, in altre parole, sulla scacchiera della polarizzazione americana. È un gesto preciso, non un’intemperanza: ridurre l’altro al proprio lessico, abbassarne il rango, trasformarlo in antagonista misurabile con i propri strumenti.

Ed è qui che la categoria guareschiana torna utile. Non per nostalgia, e non come bozzetto. Peppone, nei racconti del Mondo piccolo, non è il sindaco mite: è l’uomo che rifiuta di lasciare don Camillo nel suo recinto. Lo provoca, lo sfida, lo abbassa, perché la sua autorità lo disturba. Allo stesso modo, oggi, un presidente che fonda gran parte del proprio consenso sulla forza non può tollerare accanto a sé una voce che, dottrina cristiana alla mano, gli ricorda che “Dio non benedice alcun conflitto”. L’asimmetria diventa insopportabile, e la reazione segue di conseguenza.

Leone XIV, dal canto suo, non si comporta come un Pontefice di sola diplomazia. Risponde, ma da un altro registro. Quando insiste sul diritto internazionale, sulla “questione morale”, sulla necessità del dialogo, non entra nella polemica tattica: richiama un giudizio che pretende di stare al di sopra dei governi. È, mutatis mutandis, il gesto di don Camillo che parla con il Crocifisso non per sottrarsi al conflitto, ma per misurarlo con un metro più alto. La durezza della scena nasce proprio da qui: due autorità che parlano due lingue diverse e si rifiutano, ciascuna, di tradursi nell’altra.

Anche la cronaca dei giorni intorno al 10 aprile, con la vicenda – riferita da diverse testate internazionali e poi ridimensionata dal Pentagono e dalla Santa Sede – di un confronto teso fra funzionari americani e il nunzio apostolico, va letta dentro questa cornice. Al di là delle versioni, ciò che il caso ha mostrato è il tentativo di riportare la voce della Chiesa dentro un perimetro compatibile con la linea della Casa Bianca. Tentativo, va detto subito, smentito sia dal Pentagono sia dal Vaticano nelle loro dichiarazioni ufficiali, ma sintomo evidente di un nervo scoperto.

Il punto politico, alla luce di tutto questo, non è chi abbia ragione nello scontro puntuale sull’Iran. Il punto è un altro, e riguarda la natura del potere contemporaneo. Una leadership che ammette accanto a sé soltanto alleati, subordinati o nemici fa fatica a riconoscere un’autorità che non rientri in nessuna di queste tre categorie. La voce di un Papa che giudica le guerre senza chiedere il permesso a nessuna cancelleria – e che lo fa con un linguaggio insolitamente diretto – è esattamente questo: un’eccedenza non riconducibile.

Per il pubblico italiano, abituato a quella vecchia dialettica di paese fra il sindaco e il parroco guareschiano, il riconoscimento è quasi automatico. Non perché Trump sia Peppone e Leone sia don Camillo – sarebbe una forzatura, e non resterebbe in piedi nei dettagli – ma perché la dinamica è la stessa: il potere che pretende di occupare ogni stanza, e una coscienza che si rifiuta di lasciargliela. In conclusione, è dentro questa frattura, e non nel singolo post su Truth, che si misura davvero la portata del momento. La cronaca racconta uno scontro fra due uomini.

M.S.