“Burattinai” di Grazia Scanavini

IL LIBRO

«Era stanca, pensò guardando le vie del centro semideserte scorrere oltre il finestrino. Ma la compattezza che avvertiva, in questo gruppo appena nato, le dava forza e la faceva sentire parte di qualcosa di finalmente giusto, senza compromessi. Le toccava una corda di pace».

Le chiamano ‘Lavandaie’ perché un tempo, nello stabile che oggi ospita la loro centrale operativa, le suore lavavano la lana. Ora, quelle sei poliziotte puliscono lo sporco della società, riportando a galla ciò che tutti preferirebbero rimanesse sommerso. Squadra Speciale F è il loro nome ufficiale. F come Ferrara, la città in cui l’unità investigativa è stata creata. F come femminicidio, il tipo di reato su cui indagano. A guidarla sul campo è la commissaria Emma Mastrangeli, una donna autoironica, allergica ai compromessi, determinata a scoprire la verità sulla morte della sorella, ufficialmente un cold case. Accanto a lei, un gruppo fuori da ogni cliché: Miranda, Viola, Nausica, Lila, Febe, donne diversissime, con competenze e ferite personali, capaci di affrontare la violenza di genere con uno sguardo nuovo, ostinato, scomodo. Il loro primo caso è l’omicidio di Marina Palazzi, proprietaria di un’osteria del centro, trovata senza vita in una scena che sembra raccontare una rapina finita male. Ma l’inchiesta porta le Lavandaie a scrutare oltre le apparenze, tra relazioni opache, segreti familiari e dinamiche di potere invisibili, anche tra le forze di polizia. E mentre la squadra scaverà nel male che la circonda, i demoni del passato di Emma torneranno a chiederle ascolto.

L’AUTRICE

GRAZIA SCANAVINI è nata a Ferrara nel 1973. Da sempre interessata alle scienze umane e alle dinamiche di genere, lavora come counselor filosofica ed educatrice. Questo è il suo primo romanzo.

(Fonte: Salani Editore)