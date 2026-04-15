Disability Card Arco, ingressi gratis e aiuto per fare la richiesta

Arco aderisce alla Disability Card e trasforma una misura spesso percepita come formale in un pacchetto concreto di agevolazioni sul territorio. Con la convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune entra infatti nel circuito della Carta europea della disabilità, il documento che consente ai titolari di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.

La Disability Card sostituisce i certificati cartacei e i verbali che attestano la condizione di disabilità. Una volta ottenuta, basta esibirla e consentire la lettura del codice QR all’operatore incaricato. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi, ridurre la burocrazia e favorire un riconoscimento più immediato della condizione di disabilità anche nei Paesi dell’Unione europea aderenti al progetto.

Ad Arco, in questa prima fase, la carta dà diritto all’ingresso gratuito al castello e alla galleria civica “Giovanni Segantini” per il titolare e per l’accompagnatore. Tramite Amsa è previsto anche l’ingresso gratuito al Prabi Aqua Park per il titolare, mentre per l’accompagnatore l’accesso è gratuito se under 16 e agevolato a 5 euro se over 16.

Durante la presentazione in municipio, l’assessore alle politiche sociali Mattia Mascher ha spiegato che l’adesione del Comune vuole rappresentare un passo ulteriore verso una comunità più inclusiva e accessibile, non soltanto sul piano amministrativo ma anche culturale. Nella stessa direzione si collocano, ha ricordato, altre iniziative già avviate sul territorio, dal Peba agli eventi dedicati alla disabilità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono intervenuti anche il consigliere comunale delegato alla disabilità Ivo Tamburini e il presidente di Amsa Paolo Giovanazzi, che ha evidenziato come l’adesione allarghi l’offerta non solo culturale ma anche ludica, con una possibile ricaduta positiva pure in chiave turistica.

La Disability Card si richiede gratuitamente sul sito dell’Inps accedendo con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Per chi ha difficoltà con la procedura online, l’associazione Prisma sarà a disposizione mercoledì 22 aprile dalle 16 alle 20 per aiutare sette persone, una ogni mezz’ora, nella compilazione della pratica.