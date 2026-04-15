Un collirio antitumorale proveniente da una fonte inimmaginabile

Per chi studia l’occhio, il segmento posteriore è sempre stato un territorio remoto. Una sorta di “continente nascosto”, protetto da barriere biologiche che sembrano progettate per respingere qualsiasi intruso. La cornea, la congiuntiva, l’epitelio pigmentato retinico: ogni strato è una frontiera. Ogni frontiera è un “no”.

Per anni, la medicina ha risposto con l’unica arma possibile per i tumori della retina (retinoblastoma per i bambini e malanoma coroideale per gli adulti): l’iniezione intravitreale. Un ago che attraversa la sclera e deposita il farmaco direttamente nel vitreo. Una procedura che ha salvato milioni di occhi, ma che porta con sé paura, dolore, rischi.

E soprattutto una domanda che nessuno ha mai smesso di porsi: non può esserci un modo più semplice?

La svolta non è arrivata da un laboratorio di nanotecnologie né da un nuovo polimero sintetico. È arrivata da un luogo che nessuno avrebbe immaginato: il liquido seminale del maiale.

In quel fluido, infatti, vivono minuscole vescicole chiamate esosomi SEV. Sono messaggeri naturali, progettati dall’evoluzione per attraversare barriere biologiche difficili. E possiedono una caratteristica sorprendente: esprimono EGF, un fattore di crescita capace di modulare — in modo reversibile e controllato — le giunzioni strette tra le cellule.

Quando i ricercatori hanno osservato come questi SEV interagivano con i tessuti oculari, hanno visto qualcosa che sembrava quasi un trucco di prestigio: le barriere si aprivano, si richiudevano, e gli esosomi passavano.

Non forzavano, non danneggiavano.

Semplicemente… entravano.

La scoperta successiva è stata ancora più sorprendente: i SEV non seguivano una sola via.

Ne seguivano due:una corneale, più diretta e una congiuntivale, più laterale ma altrettanto efficace.

Era come scoprire non un tunnel, ma un’intera rete di passaggi segreti.

A quel punto, la domanda iniziale — “si può curare la retina con un collirio?” — non era più un sogno ingenuo. Era un progetto.

Il team ha iniziato a lavorare su un sistema che sfruttasse questa capacità naturale dei SEV.

Il risultato è un collirio dal nome complesso, FA SEVs@CMG, ma dal funzionamento sorprendentemente armonico.

Dentro ogni goccia convivono tre elementi:i SEV, i vettori naturali, l’acido folico la bussola e il sistema CMG, il carico.

Un trio di nanoenzimi che, una volta entrati nella cellula tumorale, generano un’ondata di stress ossidativo.

È un attacco dall’interno e porta la cellula malata a distruggersi da sola.

Un meccanismo sofisticato, ma con un’estetica quasi poetica:

il vettore naturale, la bussola molecolare, il messaggio letale.

Quando il collirio è stato testato in vivo, la scena è stata quasi cinematografica.

I SEV hanno attraversato la superficie oculare come se la conoscessero da sempre.

Hanno percorso le due vie, raggiunto il segmento posteriore, riconosciuto le cellule tumorali e consegnato il carico.

Il tumore ha rallentato la sua crescita.La retina ha continuato a funzionare. L’occhio non è stato violato da aghi, né da procedure invasive.

Era la dimostrazione che ciò che sembrava impossibile era, in realtà, solo inesplorato.

Questa piattaforma non è solo un nuovo collirio.

È un nuovo modo di pensare la terapia oculare.

Significa immaginare un futuro in cui:i pazienti non devono più affrontare iniezioni periodiche;la somministrazione diventa quotidiana, semplice, domestica;i farmaci raggiungono la retina senza forzare l’occhio;nuove molecole, prima inutilizzabili, diventano finalmente praticabili; la cura non è più un trauma, ma un gesto.

È una rivoluzione silenziosa, come tutte le innovazioni che cambiano davvero la vita delle persone: non fa rumore, ma apre una strada che prima non c’era.

Primo Mastrantoni

presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc