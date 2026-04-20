Michael, il film su Jackson esce al cinema dal 22 aprile

Il Re del Pop ritorna più grande che mai, questa volta sul grande schermo. Universal Pictures ha rilasciato il trailer di Michael, film biografico sulla vita del performer Michael Jackson, targato Lionsgate. Caratteristica importante del biopic è la sua durata complessiva, che si vocifera essere di ben 4 ore. È stata presa in considerazione anche l’opzione di dividere il girato in due film, ma dalla Universal non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo.

Diretto da Antoine Fuqua, Michael uscirà nelle sale italiane a partire dal 23 aprile 2026.

Michael: il performer più grande di sempre

“Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.”

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell’eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto.

Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo.

Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora. È qui che inizia la sua storia.

Dietro la camera da presa

Michael vede come protagonista Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, al suo debutto cinematografico. Accanto a lui, Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar.

La regia di Michael è affidata ad Antoine Fuqua, pluripremiato regista di Training Day, Olympus Has Fallen e della serie The Equalizer. La sceneggiatura è firmata dal tre volte candidato all’Oscar John Logan (Il gladiatore, The Aviator).

Il film è prodotto dal vincitore dell’Oscar Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), John Branca (produttore esecutivo di This Is It, Thriller 40) e John McClain (produttore esecutivo di This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).