Riva del Garda. Mercoledì 22 aprile: “Raccontami una donna”

La rassegna «Non solo di marzo», promossa dal Tavolo intercomunale contro la violenza di genere Alto Garda e Ledro per la Giornata internazionale della donna, propone mercoledì 22 aprile «Raccontami una donna», spettacolo teatrale che dà voce alle donne che hanno subito violenza, sia fisica sia psicologica.

La Trait d’Union Band propone un’esperienza profonda che, attraverso l’intreccio di musica e narrazione, si propone di dare voce a chi non ce l’ha.

Lo spettacolo si sviluppa in quattro atti, ognuno dei quali affronta un aspetto diverso della violenza di genere. Il repertorio musicale spazia da brani internazionali come «Till it happens to you» di Lady Gaga e «Little Black Sandals» di Sia, a successi italiani come «Sally» di Vasco Rossi e «Coraline» dei Måneskin.

Ad arricchire l’esibizione, monologhi originali e brani inediti, frutto della preziosa collaborazione con i centri antiviolenza, sono interpretati da Susanna Zanolli e Alessandra Lancini. «Raccontami una donna» è più di uno spettacolo: è un messaggio di speranza, un invito a riflettere e agire contro ogni forma di violenza.

Lo spettacolo va in scena nella sala auditorium della Comunità di valle in via Rosmini a Riva del Garda con inizio alle ore 21. L’ingresso costa 5 euro.

In collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro e con il Coordinamento teatrale trentino.