Trento. Giovani disorientati sul futuro? In arrivo 4 incontri di mentoring

A chi non è capitato di avere dubbi sulla strada da intraprendere dopo gli studi o di vivere un periodo di incertezza sul futuro?

Chi non avrebbe voluto, in quei momenti, confrontarsi con coloro che avevano già vissuto l’esperienza della scelta e dell’indecisione?

E’ proprio per supportare i giovani di Trento in queste fasi di transizione che l’Amministrazione ha pensato a un progetto di mentoring con cui favorire il dialogo tra studenti universitari, neodiplomati, neolaureati o persone ancora impegnate nella formazione e professionisti del territorio.

Quattro gli incontri di mentoring previsti per il prossimo autunno e rivolti a partecipanti tra i 18 e i 30 anni.

Sull’iniziativa è intervenuta direttamente l’assessora alle Politiche giovanili Elisabetta Bozzarelli, che ha spiegato: “Questa iniziativa segna un cambio di passo nel modo in cui l’Amministrazione accompagna il percorso di crescita giovanile. Con il progetto di mentoring non vogliamo offrire un servizio di orientamento professionale, ma un’esperienza relazionale di apprendimento reciproco. Si tratta di creare uno spazio fisico e culturale di scambio, in cui i giovani possano confrontarsi con professionisti di vari settori su lavoro, scelte di vita, competenze trasversali e visioni del futuro, per dare vita a un vero e proprio patto generazionale che farà crescere non solo le nuove generazioni, ma la città tutta”.

Da qui nasce l’Accordo di collaborazione approvato oggi dalla Giunta comunale e sottoscritto dal Comune di Trento e da dieci firmatari tra associazioni di categoria e ordini professionali. Hanno aderito all’iniziativa, che sarà realizzata con la collaborazione dell’Accademia d’Impresa e di un team di esperti, Asat – Federalberghi Trentino, Associazione Gipro – Giovani Professionisti, Confindustria Trento Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento, Cia – Agricoltori Italiani, Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino, Camera di Commercio Industria Artigianato Turismo e Agricoltura di Trento, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trento, Coldiretti Giovani Impresa.

Il progetto sperimentale si svolgerà durante il 2026 e prevede il coinvolgimento complessivo di circa venti “mentor” e venti “mentee”, ovvero i giovani che riceveranno supporto.

Saranno le Associazioni di categoria e gli Ordini aderenti a scegliere il gruppo dei mentor che si metterà a disposizione dei ragazzi, che invece saranno selezionati con una call pubblica nei mesi di maggio e giugno.

È previsto un momento di formazione comune dedicato a tutti i mentor e curato da Accademia d’Impresa, mentre nella fase di matching e monitoraggio l’ufficio Politiche giovanili collaborerà con un team di esperti.

Il progetto è promosso dall’ufficio Politiche giovanili del Comune nell’ambito del Piano Giovani di Zona Trento Arcimaga ed è stato ideato insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria e a un gruppo di giovani che ha lavorato per definire aspettative e soluzioni rispetto ad un contesto professionale in mutamento.

(Fonte: Comune di Trento)