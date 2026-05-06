UniTrento. Neurodiversità, vederla con il cuore: l’8 maggio a Rovereto

Si ispira alla poesia, ai temi e alle parole del racconto “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry l’incontro che l’Università di Trento propone per raccontare e far conoscere le diverse modalità di funzionamento della mente umana.

Lo sguardo del protagonista va oltre l’apparenza, riconosce il valore dell’unicità e la responsabilità verso l’altro. Una figura che valorizza “l’essenziale invisibile agli occhi” e la diversità come risorsa e invita a “vederla con il cuore”.

Una giornata dedicata al confronto e a una maggiore conoscenza delle neurodivergenze, alle sue rappresentazioni e alle pratiche di inclusione consapevole, che intreccia linguaggi scientifici, testimonianze dal territorio e rappresentazioni artistiche.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive con il supporto del Comune di Rovereto e dello Studio ParoliAMO, realtà che in Trentino accoglie e segue le famiglie nell’affrontare e superare difficoltà di linguaggio, di apprendimento ed emotive.

In particolare, ParoliAMO utilizza la teatroterapia, approccio educativo che viene utilizzato anche per utenti in età infantile (dai sei ai dieci anni) che hanno difficoltà nel prediligere il canale verbale per esprimere se stessi e le proprie emozioni. Questo metodo consente di fornire una maggiore consapevolezza emotiva, una migliore espressione di sé e una più armonica crescita personale.

Ad aprire l’evento, il monologo “Sei uno Stupido!” curato dal professor Luca Marchetti del Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata.

Dopo l’introduzione del direttore del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive Gianluca Esposito e i saluti istituzionali, la giornata prosegue con l’intervento della professoressa Paola Venuti (Dipsco) che spiegherà cos’è la neurodivergenza e la tavola rotonda moderata dalla docente Simona de Falco (Dipsco) per un confronto su modelli di integrazione e prospettive future per il territorio roveretano.

Partecipano persone specialiste nel campo della neuropsichiatria infantile, della logopedia e della pedagogia e rappresentanti di enti e associazioni che operano nel settore della neurodiversità.

La chiusura dei lavori è affidata allo spettacolo “Il Piccolo Principe”. In scena giovani attrici e attori seguiti dallo studio ParoliAMO.

L’appuntamento è per venerdì 8 maggio dalle 10 al Teatro Zandonai (Rovereto – Corso Bettini,78)

L’ingresso è libero e aperto a tutte le persone interessate.

(Fonte e per maggiori informazioni: UniTrento)