Alpini Alpinisti, Torre Vanga, la mostra

Trento è una città che si caratterizza per la presenza del Corpo degli alpini, che è sempre presente nel volontariato e nelle attività culturali e sociali a tutti i livelli, tuttavia essi sono anche parte della storia, sono stati un corpo militare vero e proprio, tutt’ora sono una parte imponente delle Forze armate, il nostro Esercito italiano.

A Trento è stata allestita una mostra in Torre Vanga, in un ambiente suggestivo per la sua storia Medievale. La mostra “Alpini Alpinisti” racconta 150 anni di storia e imprese delle “penne nere”. Secolo Trentino è stato accolto con entusiasmo.

La guida ha mostrato la prima sezione della mostra, dove sono esposte alcune delle divise estive, invernali, festive, del corpo e dove si trova una motocicletta originale, funzionante, della prima guerra mondiale.

Il legame che c’è tra Alpini e Alpinismo è molto forte. Anche il legame con la montagna, in generale. Al piano terra troviamo delle videoinstallazioni realistiche della vita in trincea. Video da vedere da dietro la fessura della trincea, per rendersi conto di cosa ha significato combattere sulle montagne.

Curata dalla Sezione ANA di Trento, in collaborazione con S.A.T. e Comando Truppe Alpine. La mostra offre un percorso suggestivo all’interno della torre medievale dedicata al legame tra il Corpo e l’alpinismo. Al primo piano troviamo infatti oggetti di alpinismo tipici del corpo e strumenti che servono per sopravvivere sulle cime o per intervenire in caso di emergenza sanitaria.

Troviamo quindi una videinstallazione per capire come funzionava l’alpinismo nel secolo scorso, strumenti e modi.

Si trovano quindi strumentazioni e riproduzioni delle stazioni meteo e dei rifugi alpini, che servono per mostrare cosa c’è in quota per monitorare il meteo e per trovare riparo.

L’esposizione è aperta fino al 31 dicembre 2026, il sabato e la domenica (09:00-16:30).

MC