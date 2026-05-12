Kanye West, il tour europeo tra cancellazioni, pressioni politiche e il caso italiano

Il tour europeo di Kanye West — oggi Ye — si sta trasformando in uno dei casi più controversi della stagione musicale 2026. E probabilmente è solo l’inizio. Quello che doveva essere il ritorno globale di un artista capace di influenzare mode, linguaggi e immaginari è diventato un terreno di scontro politico e culturale, segnato da cancellazioni a catena e da un acceso dibattito pubblico sulle responsabilità delle star e sui limiti della libertà artistica.

Le dichiarazioni antisemite diffuse da West negli ultimi anni, accompagnate da simboli e riferimenti estremisti, hanno incrinato in modo profondo il rapporto con istituzioni, sponsor e organizzatori. In diversi Paesi europei, la presenza del rapper è stata considerata incompatibile con i valori delle comunità ospitanti, fino a spingere governi e promoter a bloccare gli eventi.

Nel Regno Unito, il Ministero dell’Interno ha negato il visto all’artista, impedendone la partecipazione al Wireless Festival di Londra. In Francia, la data di Marsiglia è stata annullata dopo un confronto serrato tra autorità locali e organizzatori. In Polonia, il concerto previsto a Chorzów è stato cancellato per “ragioni formali e legali”, ma il contesto politico — in un Paese particolarmente sensibile alla memoria della Shoah — ha pesato in modo evidente. Anche la Svizzera ha scelto di non ospitare West: gli organizzatori di Basilea hanno dichiarato che l’evento non era compatibile con i valori dell’ente promotore.

Concerto a Reggio Emilia, terra rossa

L’Italia è diventata uno dei fronti più caldi. La data alla RCF Arena di Reggio Emilia è confermata, ha scatenato un acceso dibattito nazionale. La comunità ebraica, associazioni antifasciste, sindacati e diversi esponenti politici hanno chiesto l’annullamento del concerto, sottolineando come altri Paesi europei abbiano già preso posizione. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha sollecitato un intervento del governo, mentre il sindaco Marco Massari ha condannato le dichiarazioni dell’artista ma ha ricordato che la decisione finale sull’ingresso in Italia spetta al Ministero dell’Interno.

Nonostante le polemiche, gli organizzatori italiani confermano che 68.000 biglietti sono già stati venduti, segno che il pubblico rimane diviso tra chi separa l’artista dalle sue posizioni e chi ritiene che la musica non possa essere un alibi per ignorare comportamenti ritenuti discriminatori.

Alcuni Paesi, come l’Albania, hanno scelto di mantenere le date. Il primo ministro Edi Rama ha difeso la scelta, sostenendo che il concerto porterà benefici economici e turistici. Anche Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Turchia mantengono per ora gli show in calendario, sebbene in un clima di forte incertezza.

La vicenda mette in luce un nodo irrisolto del panorama culturale contemporaneo: fino a che punto un artista può essere separato dalle sue dichiarazioni pubbliche? E quali responsabilità hanno istituzioni e organizzatori quando la popolarità di una star entra in conflitto con valori democratici e sensibilità storiche?

Il tour europeo di Kanye West, nato come un evento musicale, è diventato un caso politico. E la data italiana, oggi più che mai, appare come un banco di prova per capire come l’Europa intenda bilanciare libertà artistica, memoria storica e responsabilità pubblica.

Questioni da Kanye

Premesso questo vanno evidenziate molte cose, una per esempio che non si tratterebbe di un evento antisemita, certamente si tratterebbe di un concerto musicale che – probabilmente – potrebbe assumere una rilevanza notevole, se sarà confermato, vista la lunga lista di cancellazioni. In Italia il concerto si terrà sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Possiamo aspettarci di tutto, anche un elicottero o i trattori che scaricano il letame fuori dall’Arena.

L’artista è controverso per diversi motivi, frutto di un intero percorso discutibile, umanamente parlando, idea di far parlare di sé. Un disco e una promozione completa non possono essere considerate una performance per rompere gli equilibri e per sensibilizzare a un problema, bensì si enumerano i casi discutibili, appunto. Ma se tutto questo non fosse sufficiente, come non lo è stato, visto che non vi sono condanne in merito, allora benvenga la data, che consentirà di capire come finirà il dialogo tra le parti con un’esibizione sul palco.

Nazismo tarallucci e vino

La questione del “Nigga Heil HXXler” potrebbe quindi essere vista così: la metafora del contro potere: tutte le forme di posizionamento politico, alla fine, diventano contropotere, che salito al potere è a sua volta il potere dominante. Riassumendo molto. Ogni metafora ha un suo percorso e porta a diventare oggetto, a sua volta. Quindi, Ye è antisemita? Oppure è nazista?

Presumibilmente sarebbe meglio chiederlo a lui, perché distinguere una strategia di marketing da un’idea, ad oggi, non è facile. Certamente come lancio le uscite sui social hanno immediatamente colto nel segno, ma poi l’artista è stato bandito dalle piattaforme, per cui non ne ha guadagnato un granché.

Non potrà comunque essere lo stesso HXXler che abbiamo avuto in Europa, che ha sterilizzato i neri tedeschi arrivati dalle colonie e i loro figli e ne ha internati 20, uccidendone 1 in quanto disabile. I numeri possono variare, ma certamente il sangue alieno africano era apolide, per cui soggetto alle leggi di Norimberga. Dunque, un “negro nazista” può anche esistere, ma non può essere ariano.

MC