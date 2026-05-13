“Chiedilo agli alberi. Spiritualità , cura e natura” di Guidalberto Bormolini

IL LIBRO

Gli alberi sono i nostri compagni silenziosi: non rappresentano solo il tramite, attraverso la fotosintesi, fra il sole e la terra, ma vibrano con le nostre corde più intime in una sinfonia universale che è insieme biologica e spirituale, celeste e terrena. Lo dicono i miti, le religioni, le tradizioni spirituali di ogni età. Lo dicono i mistici e i filosofi, i monaci e gli psicologi, gli scienziati, i pensatori, i poeti. Non è un caso che, come ci ricorda Stefano Mancuso, quando entriamo in un bosco «sentiamo, con certezza, di essere tornati a casa». Circondati da inquinamenti e violenze, rischiamo di far entrare nel nostro cuore ciò che si trova intorno a noi. Ritrovare il contatto con la natura, accoglierla nelle nostre case e ricongiungerci al suo respiro deve diventare una necessità vitale. È un atto di cura, un imperativo ecospirituale e, soprattutto, la realizzazione gioiosa di una comunione profonda con tutti e il Tutto. Siamo una singola nota nella sinfonia del cosmo, che prende senso scendendo a scoprire il paradiso nascosto nel nostro cuore da cui possiamo puntare verso l’alto, dove stormiscono le fronde e si raccolgono i frutti, in quel giardino incantato dove uomini, angeli, piante e animali parlano la stessa lingua di Dio. Questo libro esplora l’idea rigenerativa che la natura non sia un semplice arredo del nostro mondo, ma l’asse attorno a cui sboccia la nostra essenza, fatta di corpo, psiche e spirito. Un’essenza individuale che nasce, muore e rinasce continuamente in armonia con tutti gli esseri viventi.

L’AUTORE

Guidalberto Bormolini ha lavorato come falegname e liutaio. In gioventù incontra la meditazione, entra in una Comunità di meditazione cristiana e viene ordinato sacerdote. Laureato in Teologia, è docente al Master End of Life dell’Università di Padova. Ha lavorato alla ricostruzione del borgo «Tutto è vita», un villaggio abbandonato che è stato trasformato in un luogo di cura integrale (corpo, psiche e spirito), accogliente di ogni percorso religioso e spirituale, dove attraverso la meditazione ci si possa preparare alla trasformazione della morte in vita. Per Ponte alle Grazie ha pubblicato L’arte della meditazione (2022) e La vera ricchezza (2023), con Franco Arminio Accorgersi di essere vivi (2024).

(Fonte: Ponte alle Grazie)