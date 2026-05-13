Hantavirus. Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

Il Ministero della Salute ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, come gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg abbiano dato esito negativo.

Inoltre, dal Ministero, hanno fatto sapere come sia negativo anche il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.

Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina.

In questi due casi, i campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.

Il Ministero della Salute ha poi ricordato come il rischio connesso al virus resti molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.

(Fonte: Ministero della Salute)